صفحه اصلی اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع گزارش تصویری/ بازدید میهمانان خارجی کنفرانس وحدت اسلامی از کتابخانه و موزه اسناد ملی میهمانان خارجی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی از کتابخانه و موزه اسناد ملی دیدن کردند. ۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱ کد مطلب: 1858581 برچسبها کنفرانس وحدت اسلامی رییس اسناد ملی مجمع تقریب مذاهب اسلامی اخبار مرتبط برای تحقق وحدت اسلامی به «نظام وحدت» و «فقه وحدت» نیاز داریم جهان اسلام در نقطه عطف تاریخی؛ امنیت عاریتی غرب پاسخگوی آینده نیست/ وحدت را به همگرایی تمدنی تبدیل کنیم گزارش تصویری | آیین افتتاح نمایشگاه"جهان یک پرده روشن تر"
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