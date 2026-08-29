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گزارش تصویری/ بازدید میهمانان خارجی کنفرانس وحدت اسلامی از کتابخانه و موزه اسناد ملی

میهمانان خارجی چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی از کتابخانه و موزه اسناد ملی دیدن کردند.

۷ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۱
کد مطلب: 1858581

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