تشییع پرچمداران سنگر خیابان در مشهد

مراسم تشییع پیکر محدثه خوشکام و حسنا بهنام، شهدای حادثه بلوار وکیل‌آباد با حضور گسترده مردم مشهد مقدس در خیابان امام رضا(ع) برگزار شد.عروج شهادت گونه این مادر و دختر به همراه دو پرچمدار دیگر سنگر خیابان، شامگاه سه‌ شنبه، در اثر برخورد یک دستگاه خودرو با تجمع شبانه مردمی در بلوار وکیل آباد مشهد، اتفاق افتاد که در آن چهار تن جان باختند و ۱۲ نفر دیگر مجروح شدند.پیکر خانم‌ ها محدثه خوشکام و حسنا بهنام نیز امروز پس از تشییع و طواف و نماز در رواق حضرت زهرا (س) حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

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