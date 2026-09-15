بانوان مسئول عراقی در حرم بانوی کرامت + تصاویر

هیئتی ۳۲ نفره از بانوان مسئول در کشور عراق ضمن تشرف به زیارت مضجع شریف حضرت فامه معصومه سلام الله علیها از اماکن حرم مطهر بازدید کردند.
۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۹
کد مطلب: 1865866
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک هیئت ۳۲ نفره از مسئولان و مدیران بانوی عراقی تحت عنوان «لواء الکوثر» به زیارت حرم مطهر بانوی کرامت مشرف شدند.
این گروه شامل ۲ معاون وزیر و تعدادی از نمایندگان مجلس و رؤسای ادارات کل زنان نهادهای دولتی و غیردولتی عراق بودند که ضمن زیارت مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از اماکن مختلف حرم مطهر بازدید و قبور علما و شهدای مدفون در حرم مطهر را زیارت کردند.
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