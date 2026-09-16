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تصاویر | اجتماع خادمان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)

همزمان با هفته ولادت حضرت عبدالعظیم(ع) اجتماع بزرگ خدام آستان مقدس در صحن امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.

۲۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۷
کد مطلب: 1866358

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