صفحه اصلی اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع آستان حضرت عبدالعظیم(ع) تصاویر | اجتماع خادمان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) همزمان با هفته ولادت حضرت عبدالعظیم(ع) اجتماع بزرگ خدام آستان مقدس در صحن امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد. ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۷ کد مطلب: 1866358 برچسبها حرم حضرت عبدالعظیم اخبار مرتبط فرستاده راهبردی؛ ناگفتههایی از زندگی سیدالکریم(ع) ویدیو | اعتماد امام هادی(ع) گواه جایگاه علمی عبدالعظیم حسنی(ع) پادکست ابنا | پاییز در ربیع... ویدیو | گلآرایی ضریح حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گزارش تصویری/ حضور خادمین آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در بیمارستان فیروزآبادی کشورهای اسلامی اختلافات را کنار بگذارند
نظر شما