تجلیل از ۳۴ حافظ برگزیده قرآن کریم در حرم بانوی کرامت

آیین اختتامیه مسابقات حفظ قرآن کریم ویژه حافظان مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با رقابت ۳۵۰ حافظ در رشته های مختلف برگزار شد که در پایان از ۳۴ برگزیده نهایی و با حضور جمعی از زائران و مسئولان حرم مطهر تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسابقات حفظ قرآن کریم ویژه حافظان مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌بیت سلام الله علیها، در سه مرحله مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی و با هدف گسترش فرهنگ حفظ و تدبر در کلام وحی برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، ۳۵۰ نفر شامل ۳۰۰ کودک و نوجوان و ۵۰ بزرگسال شرکت کرده و در رشته‌های حفظ ۱ جزء تا حفظ کل قرآن کریم با یکدیگر به رقابت پرداختند.

پس از رقابتی فشرده در مراحل مقدماتی و نیمه‌نهایی، ۳۴ نفر از برترین حافظان به مرحله نهایی راه یافتند و در شبستان نجمه خاتون سلام‌الله‌علیها با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر با یکدیگر رقابت کردند.

داوری این مرحله بر عهده گروهی از اساتید برجسته کشوری و چهره‌های ممتاز قرآنی بود.

در مراسم اختتامیه که در فضایی معنوی و با حضور مسئولان حرم مطهر برگزار شد، از برگزیدگان با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. حضور پررنگ کودکان و نوجوانان در این مسابقات، نشان از توجه مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل‌بیت علیهاالسلام به پرورش نسل قرآنی دارد.