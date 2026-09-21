تظاهرات اهالی غزه علیه شرایط وخیم انسانی و محاصره

فلسطینی‌ها در شهر خان‌یونس در جنوب نوار غزه، در اعتراض به شرایط وخیم انسانی، تظاهراتی برگزار کردند و از سازمان‌های امدادی و نهادهای بین‌المللی خواستار ارسال فوری کمک شدند. معترضان خواستار تأمین چادر برای فلسطینی‌هایی شدند که در پی حملات اسرائیل آواره شده و خانه‌هایشان تخریب شده است تا بتوانند پیش از آغاز فصل زمستان سرپناه مناسبی داشته باشند. تظاهرکنندگان همچنین از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های امدادی خواستند اجازه ورود اقلام ضروری و نیازهای اولیه زندگی به نوار غزه داده شود.

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