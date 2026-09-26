محفل »کرسی تلاوت فاطمی« در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد + تصاویر

محفل کرسی تلاوت فاطمی به مناسبت عزای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و هفته دفاع مقدس با حضور و اجرای خادمان قرآنی مسجد مقدس جمکران در شبستان امام خمینی حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محفل قرآنی «کرسی تلاوت فاطمی» به مناسبت ایام عزاداری حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پنجشنبه دوم مهرماه با حضور زائران و مجاوران در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.

این محفل با حضور و اجرای خادمان قرآنی مسجد مقدس جمکران همراه بود و فضای شبستان امام خمینی(ره) با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم حال‌وهوایی معنوی به خود گرفت.

در این برنامه قرآنی، حاضران ضمن بهره‌مندی از تلاوت قرآن کریم، در ایام عزاداری کریمه اهل‌بیت(س) و همزمان با هفته دفاع مقدس، یاد و نام بانوی کرامت و شهدای والامقام را گرامی داشتند.