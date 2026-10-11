ویدیو و تصاویر | تظاهرات ضد اسرائیلی در سیدنی

به گزارش خبرگزاری بی‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم استرالیا همگام با آزادی‌خواهان جهان، با حضور در خیابان‌های سیدنی، سومین سالگرد آغاز جنگ و نسل‌کشی اسرائیل در غزه را محکوم کردند. در این تجمع که امروز (یکشنبه ۱۱ اکتبر) همزمان با برگزاری اعتراض‌های مشابه در کشورهای دیگر برگزار شد، شرکت‌کنندگان هزار و یکصدمین روز مقاومت مردم غزه در برابر رژیم صهیونیستی را گرامی داشتند. همچنین پرچم جمهوری اسلامی ایران در کنار پرچم‌های فلسطین و لبنان در این اجتماع به اهتزاز درآمد.

کد مطلب: 1876673