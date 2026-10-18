جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع

نمایندگان مجلس در جلسه علنی وبیناری امروز یکشنبه (۲۶ مهر ۱۴۰۵) صلاحیت و برنامه های مهرداد اخلاقی کتابچی را بررسی کردند. بعد از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی دفاع، نمایندگان با تصدی مهرداد اخلاقی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موافقت کرد. اخلاقی با ۲۳۷ موافق، ۱۵ رای مخالف و بدون رای ممتنع از مجموع ۲۷۷ نماینده حاضر در جلسه علنی امروز مجلس به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد . پیش از آن، سردار شهید عزیز نصیرزاده وزیر دفاع بود که در جنگ ۴۰ روزه به شهادت رسید.

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