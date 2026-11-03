مراسم استقبال رسمی از پیکر مطهر ۲۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، صبح سه‌شنبه، (۱۲ آبان ۱۴۰۵) با تشریفات کامل نظامی و با حضور جمعی از مسئولان، در ورودی دروازه قرآن شیراز برگزار شد. تاکنون مراسم تدفین پیکر مطهر شش شهید در استان قطعی شده است که طی روزهای آتی در نقاطی از شهر شیراز و برخی شهرستان‌ها به خاک سپرده می‌شوند. پیکر مطهر سایر شهدا پس از تشییع و تجلیل در شهرستان‌ها، به تهران بازگردانده می‌شوند تا در مکان‌های دیگری که برای تدفین آنان در نظر گرفته شده است، به خاک سپرده شوند.

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