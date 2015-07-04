گزارش تصویری/ اقامه باشکوه نماز جمعه مشترک میان اهل تسنن و تشیع کویت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برای نخستین بار در چند ده اخیر صدها تن از شیعیان و اهل تسنن کویت در راستای نشان دادن وحدت و یکپارچگی خود در مقابله با هرگونه فتنه و تفرقه افکنی در کنار یکدیگر به اقامه نماز جماعت پرداختند. در این نماز باشکوه که در مسجد الکبیر برگزار شد؛ «شیخ صباح الاحمد الصباح» امیر کویت، «شیخ احمد الجابر الصباح» ولیعهد کویت، «مرزوق علی الغانم» و بسیاری از مقامات این کشور حضور داشتند. گفتنی است هفته گذشته یک تروریست تکفیری وابسته به داعش با ورود به مسجد امام صادق(ع) کویت و منفجر کردن خود منجر به شهادت ۲۷ نمازگزار روزه دار و زخمی شدن بیش از ۲۱۰ تن دیگر گردید.

کد خبر: 689963