به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام ابوالقاسم حاجی مقیمی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه در آیین رونمایی از دانشنامه قرآن و تاریخ که امروز چهارشنبه سوم بهمن ۱۴۰۳ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با اشاره به ماموریت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: این مجموعه پیش از این دانشنامه امام علی (ع) را تدوین کرد. تدوین دانشنامه فاطمی در ۶ جلد و تدوین دانشنامه علوم قرآنی از اقدامات دیگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

وی ادامه داد: چهار جلد دانشنامه علوم قرآنی تاکنون منتشر شده است و دو جلد باقی مانده این دانشنامه هم در سال آینده چاپ می‌شود و رونمایی این مجموعه در آینده صورت می‌گیرد.

حاجی مقیمی افزود: یک جلد دانشنامه اخلاق و قرآن نیز چاپ شده است و در سال آینده نیز دو جلد دیگر این دانشنامه ارائه می‌شود. دانشنامه‌های دیگر همچون قرآن و کلام نیز در دستور کار است که این دانشنامه در سه جلد خواهد بود.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با اشاره به گروه‌های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: گروه‌های مختلف این پژوهشگاه مشغول به تدوین دانشنامه‌های گوناگون هستند و هر سال شاهد رونمایی از دانشنامه‌های تدوین شده این گروه‌ها هستیم. محوریت نگاه اهل بیتی در دانشنامه‌ها و نیز در عین حال داشتن نگاه مقارن رویکرد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.

وی ادامه داد: تدوین دانشنامه یک کار گروهی است و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تلاش کرده است که در دانشنامه‌های خود به یک سطح استاندارد برسد.

حجت الاسلام حاجی مقیمی افزود: دانشنامه قرآن و تاریخ در دو بخش است، بخش اول این دانشنامه مربوط به تاریخ اسلام است که در دو جلد می‌باشد، جلد اول مربوط به خاندان و قبیله پیامبر اکرم (ص) و وقایع دوران ۱۳ ساله مکه از بعثت تا هجرت می‌باشد و جلد دوم نیز مشتمل به مقالات مربوط به دوران ۱۰ ساله مدینه از هجرت تا وفات پیامبر (ص) است. بخش دوم دانشنامه قرآن و تاریخ مربوط به تاریخ ادیان است.

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