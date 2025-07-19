به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی حق‌شناس استاندار گیلان امروز شنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۴ در نشست ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای اعزام زائران اربعین حسینی در سال جاری اظهار کرد: با افزوده شدن ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ظرفیت جابه‌جایی روزانه زائران در بخش جاده‌ای به ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر افزایش یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای تسهیل سفر زائران افزود: راه‌آهن گیلان نیز با ظرفیت روزانه حدود ۶۵۰ نفر به چرخه اعزام اضافه شده که در صورت تداوم اعزام روزانه، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های سفر و افزایش رفاه زائران ایفا کند.

حق‌شناس همچنین از آغاز پروازهای مستقیم بین گیلان و عراق خبر داد و گفت: این پروازها از روز گذشته آغاز شده و اکنون شش پرواز در هفته در حال انجام است که طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این تعداد تا هفته آینده به ۱۰ پرواز در هفته افزایش خواهد یافت.

استاندار گیلان در پایان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در آماده‌سازی زیرساخت‌ها، خواستار تداوم تلاش‌ها برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین شد.

