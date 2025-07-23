سردار موسوی: باید خود را برای هر وضعیتی آماده کنیم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سید مجید موسوی در گفت وگویی تلویزیونی، با تاکید بر این که « تصور رها شدن پرچم انقلابی که با پرچم‌داری ۳۲ شهید گران‌قدر و هدایت حضرت امام خمینی (ره) آغاز شد و با رهبری مقام معظم رهبری ادامه یافته است هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت» خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران که ما خدمت‌گزار آنان هستیم، پشتوانه این مسیرند و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی هوافضای آن، خود را پرچم‌داران این نهضت می‌دانند و همواره در حفظ و برافراشتن این بیرق تلاش خواهند کرد.

وی یادآور شد: ادبیات و مفاهیم به‌کاررفته در سخنان شهید والامقام حاج حسن طهرانی‌مقدم، نشان از عظمت روحی آن بزرگوار دارد. ما نیز، به تعبیر خود ایشان، «بچه‌های موشکی» هستیم که با افتخار راه او را ادامه می‌دهیم. فرهنگ شجاعت و مجاهدت که شهیدان والامقام، به‌ویژه سردار حاج امیرعلی حاجی‌زاده و شهید محمود باقری، در این مجموعه به یادگار گذاشتند، امروز در عرصه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. بی‌تردید، تصویری که شما با هنرتان ترسیم کردید، جلوه‌ای از همان رسالتی است که بر دوش همه ما قرار دارد. ان‌شاءالله تا پایان عمر و تا زمانی که خون در رگ‌های ما جاری است، این مسئولیت بزرگ یعنی پاسداری از انقلاب اسلامی را ادامه خواهیم داد.

وی با بیان این که «ما به این انقلاب؛ انقلابی که مقدمه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است، نگاهی تمدنی و آخرالزمانی داریم» تاکید کرد: قطعاً به اندازه توان و در حد گام‌هایی که در مسیر شهدا برداشته می‌شود، این مسیر پرفروغ تحت زعامت رهبر معظم انقلاب ادامه خواهد یافت.

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران با تشکر از جامعه هنرمندان به‌ویژه کسانی که در نگهداری و استمرار حرکت های جهادی نقشی اثرگذار ایفا می‌کنند، صمیمانه تشکر کرد و با اشاره به خلق اثری که در آن فرهنگ شجاعت و مجاهدت که شهیدان سردار حاج امیرعلی حاجی‌زاده و شهید محمود باقری، در این مجموعه به یادگار گذاشتند و امروز در عرصه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد خاطرنشان کرد که بی‌تردید، تصویری که با این هنرترسیم شده، جلوه‌ای از همان رسالتی است که بر دوش همه ما قرار دارد. ان‌شاءالله تا پایان عمر و تا زمانی که خون در رگ‌های ما جاری است، این مسئولیت بزرگ یعنی پاسداری از انقلاب اسلامی را ادامه خواهیم داد.

وی اظهار کرد: ما به این انقلاب نگاهی تمدنی و آخرالزمانی داریم؛ انقلابی که مقدمه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است. قطعاً به اندازه توان و در حد گام‌هایی که در مسیر شهدا برداشته می‌شود، این مسیر پرفروغ تحت زعامت رهبر معظم انقلاب ادامه خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به این که «هر یک از ما رسالت و مسئولیتی بر عهده داریم» افزود: مردم بزرگوار ایران بارها نشان داده‌اند که چگونه با ایستادگی و غیرت، در دفاع از کیان کشور، وطن و نظام اسلامی حضور مؤثر دارند. حقیقت این است که تنها مقام معظم رهبری می‌توانند جایگاه و شأن واقعی مردم را تعریف کنند؛ چراکه این مردم همواره گوش‌به‌فرمان ایشان بوده‌اند. ما نیز باید بپذیریم که در هر موقعیتی نقش و وظیفه‌ای بر عهده داریم و باید در لحظه، به آن عمل کنیم. امروز نیز باید کشور را در چنین منظری دید ؛ یک عاشورای تکرارشونده، که ممکن است باز هم تکرار شود.

فرمانده هوافضا سپاه پاسداران با تاکید بر این که « ما باید خود را برای هر وضعیتی آماده کنیم، اما مهم‌تر از آن، شناخت درست مسئولیت خود در این میدان است» ادامه داد: باید بتوانیم در زمان نیاز همچون سیدالشهدا وارد میدان شویم. امروز کشور ما، با تکیه بر راه شهدای بزرگواری، چون شهید حاج‌زاده، شهید سلامی، شهید رشید، شهید محمد باقری و دیگر شهیدان سرافراز، ایستاده است. دیگرانی که در این مسیر باقی مانده‌اند، رسالتی بزرگ بر دوش دارند؛ اینکه در این عرصه مجاهدت کنند تا ان‌شاءالله مشمول دعای خیر الهی و دعای شهدا شوند.

وی با بیان این که «اگر عاقبت‌به‌خیری را برای خود می‌خواهیم، باید ببینیم شهدا چگونه زیستند، چگونه مبارزه کردند و چه مسیری را پیمودند. ما نیز باید همان راه را ادامه دهیم.» افزود: اگر بخواهیم دعایی را در پایان این سخن داشته باشیم، آن است که خداوند متعال، عاقبت ما را همچون عاقبت شهدا قرار دهد و سرانجام زندگی‌مان را به خیر و سعادت برساند؛ که جز راه شهادت، راهی برای رستگاری حقیقی نیست. شهادت باید همراه با پیروزی اسلام، پیروزی انقلاب اسلامی و تحقق رسالت بزرگ ما در رساندن پرچمی باشد که امروز با هنر ترسیم شد؛ همان بیرقی که باید به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت ولی‌عصر (عج)، سپرده شود.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

