به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صبح امروز چهارشنبه، یکم مرداد ۱۴۰۴، حدود ساعت ۱۰ صبح، یک فروند ناوشکن آمریکایی به نام DDG Fitzgerald قصد نزدیک شدن به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران را داشت.

بنابراین گزارش، بالگرد نیروی دریایی ارتش به‌سرعت بر فراز این ناوشکن به پرواز درآمد و هشدار قاطع برای ترک منطقه صادر کرد.

در پاسخ، ناوشکن آمریکایی با تهدید به هدف قرار دادن بالگرد ایرانی، خواستار ترک منطقه شد. اما خلبان ایرانی با قاطعیت به مأموریت خود ادامه داد و بار دیگر هشدار دور شدن از آب‌های ایران را تکرار کرد.

در واکنش به تهدید مجدد ناوشکن آمریکایی، سامانه پدافند قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شد و پیامی قاطع صادر کرد که بالگرد نیروی دریایی تحت حمایت کامل پدافند قرار دارد و شناور آمریکایی موظف است مسیر خود را به سمت جنوب تغییر دهد.

با پافشاری تیم پروازی و پشتیبانی پدافند ارتش ایران، ناوشکن مجهز آمریکایی در نهایت تسلیم شد و از آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران دور شد.



