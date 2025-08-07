به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه این شورا با اشاره به آغاز مراسم جهانی راهپیمایی اربعین حسینی اظهار داشت: جمعی از دلدادگان حضرت سیدالشهدا (ع) در این مسیر قدم گذاشتهاند و بسیاری نیز در روزهای آینده به جمعیت مشتاق خواهند پیوست.
آیتالله احمد جنتی افزود: جمع کثیری از ارادتمندان آن حضرت، به هر دلیل امکان حضور در این سفر معنوی برایشان فراهم نیست اما دلهای شیفتهشان همسفر زائران پیاده ابااعبدالله الحسین (ع) است. امیدواریم همه این عرض ارادتها مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گیرد.
دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: پیادهروی اربعین فرصت گرانقدر ارتقای سطح معرفت دینی، سیاسی و اجتماعی جمعیت میلیونی حاضر در این مراسم و به تبع آن امت اسلامی است. اگر از این فرصت استفاده شود، این مراسم زمینهساز انسجام امت اسلام در مقابل دشمنان خواهد بود.
آیتالله جنتی همچنین توصیه کرد: حاضران در این تجمع تمدنساز که سرمایه معنوی امت اسلامی است، با تدبر در فلسفه وجودی این حرکت عظیم مردمی، قدر توفیقحضورشان در این مراسم را بدانند و برای تحقق اهداف جهانی این اجتماع پرمعنویت، برنامهریزی کنند.
مشکلات جهان ناشی از منفعتطلبی غرب است
دبیر شورای نگهبان در ادامه صحبتهایش به سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: دستاورد حقوق بشر برخاسته از نگاه منفعت طلبانه جهان غرب، جهان امروز را با مشکلات فراوانی در زمینه دستیابی به عدالت، صلح و امنیت مواجه کرده و تنها راه نجات از این وضع، عقلانیت، عدالت و معنویت برخاسته از آموزههای وحیانی است.
آیتالله جنتی افزود: بمباران هستهای شهر هیروشیمای ژاپن توسط آمریکا که امروز سالروز وقوع آن است نمونه بارزی از نگاه غرب به حقوق بشر است و وضع اسفبار این روزهای مردم غزه نیز اثبات میکند این نگاه برخاسته از منافع مادی تغییری نکرده و در نتیجه هیچگاه نخواهد توانست، زمینه سعادت انسانها را فراهم کند.
دبیر شورای نگهبان در پایان هرگونه طرحی درباره اشغال کامل غزه را نیز محکوم کرد.
