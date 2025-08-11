فعالیت ۲۵۰ مسجد در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «حسین محمد ابراهیم»، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران گفت: مانند گذشته، این راه پیمایی از مسجد امام حسین (ع) در میدان امام حسین (ع) آغاز شده و به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) منتهی می شود. کلیه مساجد در مسیر اصلی این راهپیمایی و مساجد مسیرهای مختلف منتهی به حرم مطهر سید الکریم (ع) از نماز صبح روز اربعین خدمات خود را آغاز کرده و تا بعد از نماز مغرب این فعالیتهای ادامه خواهد داشت.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ، در آغاز مسیر از میدان امام حسین (ع) و در مسیر، مساجد ناحیه شهید محلاتی ، میزبان راه‌پیمایان اربعین در تهران هستند. در مسیرهای دیگر نیز از میدان آزادی ناحیه شهید مصطفی خمینی و مسیرهایی که از سمت بازار به مسیرهای اصلی ختم می‌شوند، مساجد ناحیه امام خمینی (ره) ، میزبان عاشقان اباعبدالله (ع) در پیاده‌روی روز اربعین تهران هستند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران گفت : در خیابانهای فدائیان اسلام و شهید رجایی همچنین مناطق اطراف این مسیر نیز، مساجد ناحیه حضرت عبدالعظیم (ع) فعالیت خواهند داشت. طبق پیش بینی صورت گرفته ۲۵۰ مسجد در مسیرهای پیاده‌روی اربعین قرار دارند که متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات،حدود ۳۰ نوع خدمت در این مساجد ارایه می شود.

