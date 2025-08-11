به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴) این شورا با بیان اینکه پنجشنبه سالروز اربعین شهادت حضرت سیدالشهدا و روز بسیار مهمی در تاریخ تقابل حق و باطل است، گفت: حماسه اربعین که از لحظه شهادت حضرت سیدالشهدا(ع) آغاز شد و با عمل مومنانه کاروان اسرای کربلا به تکلیف جهاد تبیین تا لحظه زیارت قبور شهدا ادامه یافت، الگویی کامل برای کسانی است که زنده و پرفروغ نگه داشتن حقیقت را تکلیف خود میدانند.
وی افزود: اربعین، روز تبیین مفهوم متعالی «زیارت امام حق» به عنوان یک عبادت اجتماعی است.
آیتالله جنتی تاکید کرد: امسال نیز همچون سالیان گذشته اجتماع عظیم شیفتگان سیدالشهدا(ع) در قالب پیادهروی اربعین شکل گرفت تا زمینهساز تقرب بیشتر عاشقان اباعبدالله به خداوند متعال شود و همچنین بر عزت، انسجام و اقتدار امت اسلام بیفزاید.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه همه آنها که خالصانه برای شکلگیری این اجتماع مومنانه تلاش کردند در بارگاه الهی ماجورند، مهماننوازی کریمانه و مومنانه مردم و دولت عراق را شایسته تقدیر دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شکست رژیم نامشروع اسراییل در جنگ ۳۳ روزه با حزب الله لبنان که به روز مقاومت اسلامی نامگذاری شده، اشاره و خاطرنشان کرد: پیروزی حزبالله سرافراز در آن نبرد نابرابر و ناکامی رژیم کودککش اسراییل، نشان داد حرکت حقطلبانه جبهه جهانی مقاومت که با تکیه بر آموزههای عزتآفرین اسلام عزیز و با الگوگیری از انقلاب اسلامی آغاز شده است در نهایت به پیروزی ختم خواهد شد و وعدههای تخلف ناپذیر الهی را محقق خواهد کرد.
آیتالله جنتی همچنین تاکید کرد: این روزها هم که برخی سخن از اشغال کامل غزه و خلع سلاح حزبالله میزنند بدانند که این حرفها خیالی خام است.
