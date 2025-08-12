ثبت نام ۳۶ هزار زائر گیلانی در سامانه سماح/ بازگشت تدریجی زائران به گیلان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی باقری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان و جانشین ستاد اربعین استان امروز سه‌شنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره روند اعزام و بازگشت زائران اظهار کرد: جابجایی زائران از طریق اتوبوس‌های ناوگان عمومی، قطار و پروازهای ویژه از فرودگاه بین‌المللی رشت در حال انجام است.

وی افزود: در بازه زمانی ۱۴ تا ۲۰ مرداد، نزدیک به ۹ هزار زائر با ۳۰۰ دستگاه اتوبوس ناوگان عمومی در قالب ۱۱۸ سفر از استان گیلان به مرزهای کشور اعزام شدند که تاکنون بیش از ۳ هزار نفر به استان بازگشته‌اند.

باقری ادامه داد: امروز ۲۰ دستگاه اتوبوس حامل ۵۵۷ زائر وارد استان شدند و ۸۶۵ نفر از زائرانی که با قطار اعزام شده بودند نیز به استان بازگشتند.

وی درباره جابه‌جایی هوایی نیز گفت: کل جابه‌جایی هوایی زائران اربعین در ایام اربعین بیش از ۴ هزار نفر بوده است که شامل مسیر رفت و برگشت می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با اشاره به نقش تأثیرگذار مردم در برگزاری مراسم اربعین، خاطرنشان کرد: امسال شاهد مشارکت بی‌نظیر خیرین، خادمین و متولیان موکب‌های استان بودیم که بدون شک یکی از ارکان اصلی برپایی موفق این همایش عظیم جهانی به شمار می‌روند.

وی افزود: ۳۲ موکب در سطح استان فعال هستند که چهار موکب در مرزها به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند و مواکب گیلان در شهرهای نجف و کربلا نیز خدمات امدادی و درمانی شایسته‌ای ارائه کردند. این فعالیت‌ها عمدتاً با حمایت و همت مردم و خیرین انجام شده است.

معاون استاندار گیلان در توصیه به زائران گفت: بازگشت خود را به روزهای شلوغ موکول نکنند و در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی، در موکب‌های مرزی استراحت کنند تا سلامتشان حفظ شود. همچنین ثبت دقیق مهر ورود و خروج گذرنامه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

جانشین ستاد اربعین استان در پایان افزود: دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز با همکاری کامل، تمام توان خود را برای تامین امنیت و رفاه زائران به کار بسته‌اند و روند تردد زائران همچنان به صورت مستمر ادامه دارد.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴