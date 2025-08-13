  1. صفحه اصلی
عراقچی: زمان آن فرا رسیده تحریم‌ها به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود

۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۳
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده است که این تحریم‌های غیرانسانی، که توسط آمریکا و هم‌پیمانانش تحمیل می‌شوند، به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شوند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص تحریم‌ها علیه ایران در حساب رسمی خود در برنامه ایکس نوشت: رژیم‌های غربی همیشه مدعی‌ بوده‌اند که تحریم‌ها جایگزین بدون ‌خون‌ریزی برای جنگ هستند.اما واقعیت چیست؟

وی افزود: مطالعه‌ای جدید که در نشریه معتبر The Lancet منتشر شده، نشان می‌دهد که تحریم‌های یک‌جانبه، به‌ویژه آن‌هایی که از سوی ایالات متحده اعمال شده‌اند، می‌توانند به‌اندازه جنگ مرگبار باشند.

عراقچی خاطرنشان کرد: از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، سالانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر جان خود را بر اثر تحریم‌ها از دست داده‌اند؛ و قربانیان اصلی عمدتاً کودکان و سالمندان بوده‌اند.

وی تصریح کرد: زمان آن فرا رسیده است که این تحریم‌های غیرانسانی، که توسط آمریکا و هم‌پیمانانش تحمیل می‌شوند، به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شوند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین نوشت: کشورهای مورد تحریم باید با تلاشی هماهنگ، و به صورت متحد و دسته‌جمعی، به این ظلم سازمان‌یافته پاسخ دهند.

