رویداد هنری «روضه هنر عاشورایی» تلاشی برای پاسداری از حقیقت اربعین است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در اختتامیه رویداد هنری «روضه هنر عاشورایی» که در مدرسه دو درب حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تشکر از مسئولان آستان قدس رضوی و اساتید هنر انقلاب، گفت: گردهمایی هنرمندان انقلاب در چنین قالبی بعد از سالها، کار ویژه و ارزشمند و مایه برکت، است.

وی افزود: برگزاری چنین رویدادی در جوار مضجع شریف علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) و در مدرسه دو درب، محلی که مکان علمی و تاریخی بوده در کنار هنرمندانی که از نسل اول انقلاب هستند، کار ارزشمندی است و امید این رویداد، آغاز یک مسیر پربرکت خواهد بود و توسعه پیدا کند و جایگاه خود را در میان عموم‌ مردم کشور و دنیا، پیدا کند.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور با اشاره به تقارن برگزاری اختتامیه این رویداد با شب اربعین،اظهار کرد: هم زمانی برگزاری این اختتامیه هنری با شب اربعین حسینی که موضوع محوری آن عاشورا است را، نشانه خوبی می‌دانیم که گامی در جهت جهاد تبیین و نمایش حقیقت عاشور است.

وی بیان کرد: یکی از مصادیق جنگ شناختی، زمانی که حق و باطل در غبار حوادث گم می‌شود این است که عده‌ای تلاش می‌کنند پیاده‌روی اربعین حسینی را کم‌رنگ جلوه دهند، در حالی‌که بهترین مصداق جهاد تبیین نیز در اربعین به واسطه حضرت زینب(س) صورت گرفته است، برگزاری چنین رویدادی نیز می‌تواند مبارزه‌ای رسمی علیه تحریف اربعین در دنیا، باشد.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، خاطر نشان کرد: تلفیق آثار هنرمندان با مفاهیم عاشورا و جنایات اسرائیل در غزه نشان دهنده بینش هنرمندان است؛ این امتزاج هنری، منجر به خلق آثار زیبایی شده است و امیدواریم که نمایش این آثار در حرم مطهر رضوی و کشورهای دیگر در معرفی ظرفیت اربعین و عاشورای حسینی، نقش داشته باشد.

گفتنی است، رویداد هنری «روضه هنر عاشورایی» با حضور ۱۲ نفر از هنرمندان پیشکسوت در عرصه هنر اسلامی که از نسل اول انقلاب هستند در مدرسه دو درب حرم مطهر رضوی به میزبانی آستان قدس رضوی، از ۱۸ تا ۲۳ مردادماه برگزار شد و هم زمان با شب اربعین حسینی، به‌کار خود پایان داد.

