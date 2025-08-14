به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اربعین حسینی، مراسم عزاداری هیأت‌های دانشجویی کشور امروز پنجشنبه در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم که هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه‌های کشور حضور داشتند، زیارت اربعین قرائت شد و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم شرفی در سخنانی به بیان راه‌های جلب نصرت الهی پرداخت و گفت: «دعا»، «صبر و استقامت»، «تقوا»، «جهاد»، «توکل» و «تبعیت از رهبریِ الهی» عوامل ششگانه جلب نصرت و رضایت خداوند متعال براساس سنت‌های الهی است.

در ادامه این مراسم، آقای میثم مطیعی در رثای مصائب حضرت زینب سلام‌الله علیها و اسرای کربلا به مرثیه‌سرایی و مداحی پرداخت.

