به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و هیئت همراه، روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ با آیت‌الله العظمی جوادی آملی دیدار و گفت‌وگو کردند.

آیت‌الله جوادی آملی در این دیدار با اشاره به ایام پایانی ماه‌های محرم و صفر، بر جایگاه اهل‌بیت علیهم‌السلام به‌عنوان معلمان حقیقی جامعه تأکید کردند و اظهار داشتند: این ذوات قدسی نه تنها معلم نافع بودند، بلکه جان خود را فدای هدایت مردم کردند تا جامعه را از جهالت و ضلالت نجات دهند و آن را عاقل و عادل بسازند.

ایشان با اشاره به دعای معروف زیارت اربعین افزودند: وقتی در مراسم سوگواری می‌گوییم: «وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِثَأْرِهِ»، این یک بیان تعلیمی است. یعنی انسان باید فرزند معنوی اهل‌بیت شود تا بتواند خون‌بهای آنان را طلب کند. این مقام، شناسنامه‌ای نیست، بلکه هرکس می‌تواند با پیمودن راه اهل‌بیت(ع) به این جایگاه برسد.

معظم‌له با تکریم شهدای هسته‌ای، نظامی، انتظامی و همچنین دیگر شهدای بیگناه، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و با تسلیت به خانواده‌های آنان گفتند: حشر این عزیزان با ذوات مقدس اهل‌بیت علیهم‌السلام خواهد بود.

آیت‌الله جوادی آملی ادامه دادند: وقتی ایران می‌تواند مدعی خون‌بهای شهیدان کربلا و شهدای امروز باشد که به چنان جایگاهی برسد که دشمنان جرأت جسارت به رهبر مسلمانان را پیدا نکنند. این عظمت محرم و صفر است که باید به درستی فهمیده شود.

ایشان در ادامه خطاب به مسئولان و فرهنگیان کشور بر اهمیت علم‌آموزی و استفاده از ظرفیت‌های گسترده الهی تأکید کردند و یادآور شدند: خداوند فرمود:﴿ سَخَّرَ لَکُم مَا فِی السَّماوَاتِ وَ مَا فِی الأرْضِ﴾؛ یعنی هیچ موجودی در جهان در برابر شما سرپیچی ندارد. مشکل ما این است که قدر خود را نمی‌دانیم و به کم اکتفا می‌کنیم. علم‌آموزی فریضه است و جامعه ما باید بفهمد که باسواد شدن نه تنها معصیت نیست بلکه تکلیف و فریضه الهی است.

این مرجع تقلید تأکید کردند: هیچ چیز در عالم نیست که در برابر انسان مقاومت کند، همه مسخر اوست. تنها باید فهمید و تلاش کرد. کوتاهی در این زمینه سبب عقب‌ماندگی ما از دیگران خواهد شد.

معظم له با تأکید بر اهمیت مطالعه و نگارش علمی تصریح کردند: این دستور رسمی دین است؛ آیا می‌شود شب و روز انسان بدون کتاب و مطالعه بگذراند؟ بدون محاسبه بگذراند؟ هر کس وظیفه دارد اثری علمی تولید کند که دانشمندان بتوانند از آن بهره ببرند. دین ما هیچ‌گونه کوتاهی را در این زمینه نمی‌پذیرد.

آیت‌الله جوادی آملی خاطرنشان کردند: مرحوم کلینی نقل کرده که امام صادق(ع) به اصحاب خود فرمودند: مشرق و مغرب عالم را بگردید، علمی صحیح جز آنچه از نزد ما اهل‌بیت(ع) صادر شده است نخواهید یافت. امروز هم نگاه کنید، شرق و غرب عالم جز جنگ‌ها، خشونت‌ها و تهدید رهبران مسلمانان چیزی به همراه نداشته است. این حقیقتی است که باید آن را فهمید و به آن عمل کرد.

ایشان در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت «معرفت نفس» خاطرنشان کردند: در میان همه علوم نافع، معرفت نفس از همه سودمندتر است. انسان باید خود را بشناسد، زیرا او موجودی ابدی است، نه فانی. همه عالم ـ آسمان، زمین و دریا ـ روزی بساطشان برچیده می‌شود، اما انسان هست که هست و برای چنین موجودی تنها کالای ابدی و ماندگار سود دارد.

معظم له با استناد به آیه شریفه ﴿لاَ تَکُونُوا کَالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ و حدیث «من عرف نفسه فقد عرف ربه» افزودند: کسی که خود را بشناسد، خدا را شناخته است و اگر خدا را فراموش کند، خود را نیز فراموش خواهد کرد و دچار سرگردانی می‌شود. چنین انسانی به هر چیز پناه می‌برد، اما آرام نمی‌شود.

آیت‌الله جوادی آملی با اشاره به نقش شهدا در بیداری جامعه تصریح کردند: شهید هم خوابیده را بیدار می‌کند و هم مرده را زنده می‌کند. قیام عاشورا نمونه روشن این حقیقت است که در تلخ‌ترین شرایط، جامعه را بیدار ساخت.

ایشان در پایان با ذکر خاطره‌ای از مرحوم استاد فرشچیان و ارجاع به حکایت «سیمُرغ» عطار نیشابوری، بر رهایی از نفس برای درک حقیقت تأکید کردند و افزودند: تا انسان قالب جسمانی را کنار نگذارد، نمی‌تواند حقایق را مشاهده کند. این نه به معنای مرگ طبیعی، بلکه به معنای کنار گذاشتن هوس‌های نفسانی است. همان‌گونه که امیرالمؤمنین(ع) فرمود: من خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی‌کنم.

در ابتدای این دیدار، وزیر آموزش و پرورش گزارشی از برنامه‌های کلان این وزارتخانه ارائه داد و گفت: تمرکز ما بر ارتقای کیفیت آموزش از طریق تحول در کلاس درس، مدیریت مدرسه و فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: نسل امروز دانش‌آموزان ما وفادارتر و پایدارتر از نسل‌های پیشین هستند و با وجود فشارها و جنگ نرم دشمنان، افتخارات بزرگی برای کشور رقم زده‌اند.

