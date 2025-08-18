ابعاد اخلاقی و مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر برای نسل جوان تبیین شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ستاد بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و ستاد بزرگداشت هفته وحدت، امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در این نشست با تبیین شخصیت انقلابی و ممتاز شهیدان رجایی و باهنر، گفت: مراسم چهل و چهارمین سالگرد شهادت شهدای هشتم شهریور در شرایطی برگزار می‌شود که ایران اسلامی زخم‌خورده جنگ تحمیلی رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی و حامی استکباری آن شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار است.

وی با بیان اینکه مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر با محوریت تبیین اهداف استکبار جهانی در ترور شخصیت‌های موثر انقلاب اسلامی در دو سال اخیر برگزار خواهد شد، اظهار کرد: معرفی ابعاد اخلاقی و مدیریتی شهیدان رجایی و باهنر به نسل جوان از ضرورت‌های امروز ایران اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با تاکید بر اینکه ترور شخصیت‌های موثر و انقلابی ایران، ابزار راهبردی سیاست خارجی دشمن است، تصریح کرد: ترور سرداران، فرماندهان، دانشمندان و جمع کثیری از غیرنظامیانان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گواه صادقی بر دشمنی دیرینه استکبار جهانی با ملت ایران است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه شهدای جنگ ناجوانمردانه ۱۲ روزه، ادامه‌دهندگان راه شهیدان رجایی و باهنر هستند، بیان کرد: عامل انفجار دفتر نخست وزیری شخصی به نام مسعود کشمیری (عضو گروهک منافقین) و دبیر شورای امنیت بود که توانست با نفوذ خود در بدنه نظام، این دو چهره خدوم و نام آشنای انقلاب اسلامی را به شهادت برساند.

وی با تاکید بر اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در خنثی‌سازی دسیسه‌های دشمنان، گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، مسئله نفوذ را در مقطع حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری رصد نمایند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به اهمیت بزرگداشت هفته وحدت، گفت: این هفته از روز جمعه ۱۴ شهریور مطابق با ۱۲ ربیع الاول آغاز و تا روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مطابق با ۱۷ ربیع الاول ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، شعار محوری هفته وحدت را «در پرتو عشق به احمد(ص)، اتحاد ملت، وحدت امت» اعلام کرد و افزود: جشن‌ها و برنامه‌های این هفته به یمن و مبارکی یک‌هزار و پانصدمین سالروز ولادت رسول مهربانی حضرت محمد(ص)، به بهترین شکل برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر این که آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در هفته وحدت عملی خداپسندانه و گامی موثر در تقویت سرمایه اجتماعی نظام مقدس اسلامی است، اظهار کرد: ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، همه توان خود را برای آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان نیازمند در هفته وحدت به کار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به اینکه کمک‌های مومنانه یکی از توصیه‌های همیشگی رهبر معظم انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: ظرفیت نماز جمعه ۱۴ شهریور همزمان با آغازین روز هفته وحدت، فرصت مناسبی برای همدلی و وحدت است.

در پایان این نشست ۱۱۰ مصوبه به منظور بزرگداشت باشکوه چهل و چهارمین سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر و 31 مصوبه برای بزرگداشت شکوهمند هفته وحدت به تصویب اعضا رسید.

