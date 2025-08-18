به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سومین دوره توانافزایی استادان درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت دانشگاه آزاد اسلامی صبح امروز (دوشنبه) با حضور مسئولان کشوری، دانشگاهی و جمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز به کار کرد.
در این آیین سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سردار علیاصغر گرجیزاده فرمانده سابق حفاظت سپاه و مشاور حقوقی رئیس بنیاد شهید، سرهنگ حمید حیدری مسئول سازمان تحقیقات و پژوهش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، به همراه مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی، استادان درس دفاع مقدس و مقاومت، جمعی از آزادگان و پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس حضور داشتند.
این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح علمی و توانمندیهای آموزشی استادان درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت طراحی شده و در آن محورهایی همچون نقش دانشگاهها در تبیین ارزشهای دفاع مقدس، ضرورت انتقال تجربیات پیشکسوتان جبهه و جنگ به نسل جوان، بررسی ابعاد نوین مقاومت اسلامی در منطقه، جنگ ترکیبی دشمن و الزامات فرهنگی و رسانهای در مواجهه با آن مورد بررسی قرار میگیرد.
همچنین کارگاههای تخصصی متنوعی با موضوعات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، هوش مصنوعی و تأثیرات آن در حوزه جنگ شناختی، آیندهپژوهی مقاومت اسلامی، و بررسی شیوههای نوین روایتگری دفاع مقدس در رسانه و دانشگاه برگزار خواهد شد.
گفتنی است این کارگاهها و نشستهای علمی روز سهشنبه نیز ادامه خواهد داشت و در محل سالن همایشهای خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پیگیری میشود. در این بخش، استادان شرکتکننده ضمن بهرهمندی از ظرفیتهای علمی موزه، با دستاوردهای پژوهشی و مستندات تاریخی مرتبط با دفاع مقدس نیز آشنا خواهند شد.
