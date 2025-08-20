به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: نامهای خانوادگی محمدی با ۹۶۰۵۰۵ فراوانی، حسینی با ۶۶۱۸۲۴ فراوانی و احمدی با ۶۱۴۳۹۹ فراوانی، پرتکرارترین نامهای خانوادگی در ایران به شمار میآیند.
همچنین نامهای خانوادگی رضایی، مرادی، حیدری، کریمی، موسوی، جعفری، قاسمی، عباسی، رحیمی، ابراهیمی، زراعی، صادقی، محمودی، غلامی، اکبری، میرزایی و قربانی به ترتیب بیشترین فراوانی را در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور به خود اختصاص دادهاند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما