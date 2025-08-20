پیام رهبر انقلاب درپی درگذشت ستاره درخشان هنر ایرانی استاد فرشچیان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت هنرمند برجسته و نامآور جناب آقای محمود فرشچیان را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
هنرمند برجسته و نامآور جناب آقای محمود فرشچیان، ستارهی درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود.
تعهد و دینداری، گوهر ارزندهی او را در خدمت معارف و دلبستگیهای مذهبی به کار گرفت و آثار جاودانهئی به یادگار گذاشت.
رحمت و رضوان خدا بر او باد.
به خاندان او و دوستان و شاگردانش و به جامعهی هنری کشور تسلیت عرض میکنم.
سیّدعلی خامنهای
بیست و نهم مرداد یکهزار و چهارصد و چهار
