  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

پیام رهبر انقلاب درپی درگذشت ستاره درخشان هنر ایرانی استاد فرشچیان

۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۵
کد خبر: 1718709
پیام رهبر انقلاب درپی درگذشت ستاره درخشان هنر ایرانی استاد فرشچیان

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفتند و او را «ستاره‌ای در آسمان هنر ایرانی» توصیف کردند؛ رهبر انقلاب تعهد دینی و آثار ماندگار فرشچیان را ستوده و برای او رحمت الهی طلب کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت هنرمند برجسته و نام‌آور جناب آقای محمود فرشچیان را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

هنرمند برجسته و نام‌آور جناب آقای محمود فرشچیان، ستاره‌ی درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود.

تعهد و دین‌داری، گوهر ارزنده‌ی او را در خدمت معارف و دلبستگیهای مذهبی به کار گرفت و آثار جاودانه‌ئی به یادگار گذاشت.

رحمت و رضوان خدا بر او باد.

به خاندان او و دوستان و شاگردانش و به جامعه‌ی هنری کشور تسلیت عرض میکنم.

سیّدعلی خامنه‌ای            
بیست و نهم مرداد یکهزار و چهارصد و چهار

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha