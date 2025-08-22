به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر «امیر حاتمی» در پیامی با تبریک روز صنعت دفاعی به امیر سرتیپ عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نوشت: پیشرفت پرسرعت و مقتدرانه توان دفاعی ایران اسلامی، محصول اعتماد پیش‌برنده و هدایت‌های راهبردی فرمانده معظم کل قوا امام خامنه‌ای (مدظله العالی) نسبت به نیروهای مسلح، صنعت دفاعی کشور، خصوصا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: اوج این پیشرفت‌های دفاعی در دو حوزه نرم‌افزاری و سخت افزاری، در دوران دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به منصه ظهور رسید و اذعان جهانیان را به اتکا کشورمان به قدرت ملت و توانمندی بومی و درون پایه دفاعی ایران به همراه داشت.

سرلشکر حاتمی افزود: باور به دانشمندان داخلی و اتکا به محصولات متنوع و بومی دفاعی در اوج تحریم‌های ظالمانه، نشان داد کشورمان در تولید و بهره‌برداری نیازمندی‌های دفاعی خود برای حفظ امنیت ملی، استقلال کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی، منتظر اجازه هیچ بیگانه‌ای نخواهد ماند.

وی تصریح کرد: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کرد راهبرد اتحاد و انسجام ملی با هدایت‌های حکیمانه رهبری معظم انقلاب اسلامی و جانفشانی نیروهای مسلح و از همه مهمتر مقاومت با بصیرت و آگاهانه ملت عزیز ایران اسلامی، کشورمان را در مقابل اتحاد نامبارک شیاطین به پیروزی رساند و دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام گذاشت و امروز نیز فرزندان برومند کشور در ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده‌اند همچون گذشته با قدرت و پرصلابت برای تنبیه هر متجاوز بداندیشی، پاسخی کوبنده‌تر و پشیمان کننده‌تر دهند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره ۳ وزیر شهید، شهدای صنعت دفاعی و چهره‌های ماندگار استقلال دفاعی کشور بویژه فرماندهان عالیقدر شهید، دانشمندان هسته‌ای و شهدای والامقام نیروهای مسلح و شهیدان سرافراز ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تبریک روز صنعت دفاعی به جنابعالی و همه متخصصین و دانشمندان و کارکنان متعهد وزارت دفاع، از همت و تلاش مجاهدانه صنعتگران دفاعی کشور قدردانی می‌کنم.

سرلشکر حاتمی در این پیام خاطرنشان کرد: اعلام می‌دارم که ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران، همچون گذشته و بیش از آن در سنگر توسعه دفاعی کشور در کنار متخصصین وزارت دفاع حضوری فعال و تعیین کننده داشته و آماده است برای رسیدن به قله‌های رفیع پیشرفت و اقتدار روز افزون با استفاده از ظرفیت‌های ملی گام‌های بلندی بر دارد.

