فردا، اعزام نخستین عمره‌گزاران سال ۱۴۰۴

۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰
معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد: نخستین عمره‌گزاران سال ۱۴۰۴، فردا راهی سرزمین وحی می‌شوند و با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ غلامرضا رضایی معاون سازمان حج و زیارت گفت: اولین گروه عمره گزاران ۱۴۰۴ کشورمان  بامداد فردا شنبه یکم شهریور راهی سرزمین وحی خواهند شد.

وی افزود: در نخستین پرواز زائران، ۲۵۰ نفر از هموطنان در قالب دو کاروان از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه مدینه اعزام خواهند شد.

رضایی بیان داشت: تاکنون برای تشرف ۲۰۰ هزار عمره‌گزار در سال جاری برنامه‌ریزی شده و با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.

