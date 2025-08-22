حمله تروریستی به مأموران پلیس در ایرانشهر با ۵ شهید + اسامی شهدا

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ساعتی پیش افراد مسلح ناشناس به خودروی گشتی پلیس در منطقۀ دامن ایرانشهر در سیستانوبلوچستان حمله کردند.
مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان در خصوص این حادثه اعلام کرد: ساعتی قبل، عوامل تروریستی، به ۲ واحد گشت انتظامی پاسگاه دامن ایرانشهر _ که در محور خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند_ حمله کردند.
در این اقدام تروریستی، متاسفانه، ۵ نفر از خادمان امنیت و آرامش به شهادت رسیدند.
عملیات شناسایی و تعقیب عوامل ترور ادامه دارد که نتایج حاصله، به اطلاع، خواهد رسید.
اسامی شهدای این حادثه تروریستی بدین شرح است:
۱.استوار یکم محمدرضا رحیمی اهل زابل
۲.گروهبانیکم محمد نوروزی اهل تربت
۳.استوار دوم حسن تولی اهل گلستان
۴.سرباز هادی رویایی اهل کرمان
۵.سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما