به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین مجتبی فاضل مدیر حوزههای علمیه خواهران در حکمی حجتالاسلام والمسلمین رسول ابراهیمیان را به عنوان معاون امور حوزههای علمیه خواهران منصوب کرد.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهمیان پیش از این سرپرستی معاونت امور حوزههای علمیه خواهران را عهدهدار بود و از سوابق وی نیز میتوان به مدیرکلی صیانت و بازرسی حوزههای علمیه خواهران اشاره کرد.
در این حکم آماده است:
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای رسول ابراهمیان(زیدعزه)
با احترام نظر به صلاحیت های علمی شایسته زندگی های اخلاقی و تجارب ارزشمند سال های متمادی خدمت به ساحت مقدس حوزه های علمیه به موجب این حکم از تاریخ ۱۴۰۴/۶/۳ جنابعالی را به مدت دو سال به عنوان معاون امور حوزههای مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران منصوب می نمایم.
انتظار می رود با بکارگیری تمام ظرفیت ها، بهرهمندی از تجربیات گذشته و نظرات مشاوران خبره دوران مسئولیتتان نسبت به انجام وظایف محوله اهتمام ویژه داشته باشید.
امید است با اتکال به عنایت الهی و ادعیه زاکیه امام عصر(عج) امام عصر در انجام این رسالت سنگین موفق باشید.
مجتبی فاضل
مدیر حوزههای علمیه خواهران
