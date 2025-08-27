به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد روز جاری، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا از اجرای یک عملیات مقتدرانه ضدتروریستی در ایرانشهر خبر داد. در این عملیات که با همکاری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور انجام شد، ۸ نفر از تروریست‌هایی که پیش‌تر به شهادت رساندن کارکنان خدوم پاسگاه انتظامی دامن را انجام داده بودند، به هلاکت رسیدند.



در جریان این عملیات، سلاح‌ها و مهمات زیادی که تروریست‌ها در اختیار داشتند، کشف و ضبط شد. این اقلام شامل سلاح‌ها و مهمات ربوده‌شده از شهدای پاسگاه دامن نیز می‌شود که در این عملیات بازپس‌گیری شده است.



این موفقیت در ادامه تلاش‌های مستمر فراجا برای حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم و خشونت‌های مسلحانه در نقاط مختلف کشور به‌دست آمد.



