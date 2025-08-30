به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی حق‌شناس» امروز شنبه، 8 شهریور 1404 در اجلاسیه شهدای پشتیبانی دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید دفاع مقدس استان که در باغ موزه دفاع مقدس رشت برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گیلان، به‌ویژه ۸ هزار شهید این استان، اظهار کرد: خطه گیلان همواره در مسیر دین، اسلام و وطن پیشگام بوده و در دوران‌های مختلف تاریخ نقش بسزایی در دفاع از ارزش‌های اسلامی و میهن عزیزمان داشته است.

استاندار گیلان، با اشاره به قدمت فرهنگی و تمدنی گیلان افزود: این استان مهد تمدن‌های کهن است و پرچم اهل بیت (ع) از غدیر تا عاشورا همواره در این دیار برافراشته و شناخته شده بوده است.

وی تأکید کرد: نهضت مشروطه، نهضت جنگل و دیگر حرکت‌های مردمی در این استان همگی در راستای دین، اسلام و وطن شکل گرفته و نشان‌دهنده هویت اعتقادی عمیق مردم این خطه است.

نیمی از شهدای نیروی دریایی کشور از گیلان هستند

حق‌شناس با اشاره به نقش برجسته مردم گیلان در دفاع از امنیت کشور گفت: استان گیلان ۴ هزار شهید در نیروهای نظامی و امنیتی تقدیم کرده و ۵۰ درصد شهدای نیروی دریایی کشور نیز از این استان هستند.

وی در ادامه به تجلیل از شهدای اقتدار و جان‌فشانی‌های دوران دفاع مقدس پرداخت و افزود: ۴۵ شهید گیلانی در جریان جنگ تحمیلی با ایستادگی در برابر دشمن، نماد اقتدار ملی ایران شدند و نامشان در تاریخ مقاومت ایران ثبت خواهد ماند.

استاندار گیلان در پایان گفت: مردم این استان، با هویت اعتقادی و تاریخی خود، در تاریخ آینده کشور نیز نقش‌آفرین خواهند بود و همچنان در مسیر دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی پیش خواهند رفت.

مادران شهدا نماد صبر و ایمان در دفاع مقدس‌اند

در ادامه این مراسم، سردار «حمید دامغانی» فرمانده سپاه قدس گیلان، با تبریک هفته دولت با اشاره به ویژگی‌های بارز شهیدان رجایی و باهنر که نماد ساده‌زیستی، اخلاص و ایمان به خدا بودند، اظهار کرد: این شهیدان والامقام تنها مسئولیت را برای خدمت به مردم می‌خواستند و صداقت در عمل و گفتار از مهم‌ترین ویژگی‌های آنان بود.

وی همچنین به مجاهدان خاموش و بی‌هیاهو که در پشت‌صحنه دفاع مقدس فعالیت داشتند اشاره کرد و افزود: پشتیبانی مردمی در عرصه‌های مختلف با مشارکت بیش از ۱۰۰ هزار نفر، نقش مهمی در تأمین نیازهای جبهه‌ها و بازسازی مناطق عملیاتی داشت.

سردار دامغانی گفت: خط پشتیبانی از روستاها و شهرها آغاز شد و تا خط مقدم جبهه‌ها ادامه یافت. استان گیلان در این مسیر به‌عنوان پرچمدار پشتیبانی دفاع مقدس شناخته شد و علاوه بر تأمین نیازهای جبهه، در بازسازی مناطق عملیاتی نیز نقش‌آفرینی کرد.

فرمانده سپاه قدس گیلان در ادامه به ارسال بیش از ۱۵۰۰ کامیون و خودروی کمک مردمی به مناطق عملیاتی اشاره کرد و این اقدام را به‌عنوان یکی از افتخارات بی‌نظیر مردم گیلان در تاریخ دفاع مقدس دانست.

وی همچنین به نقش‌آفرینی آیت‌الله احسان‌بخش و همراهی خیرین، گروه‌های جهادی و مردم مؤمن گیلان اشاره کرد و افزود: نمایش این حرکت‌ها در کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان، به‌عنوان سندی افتخارآمیز از ایثار و همدلی مردم استان است.

سردار دامغانی به نقش بی‌بدیل مادران شهدا، به‌ویژه مادر شهیدان جنیدی در پشتیبانی از جنگ اشاره کرد و گفت: مادران شهدا نماد صبر، ایمان و خدمت بی‌منت در دوران دفاع مقدس هستند.

فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید کرد: بازخوانی این حماسه‌ها نه‌تنها تاریخ پشتیبانی دفاع مقدس را بازسازی می‌کند، بلکه روحیه خدمت، ایثار و همدلی مردم گیلان را در قالبی فرهنگی و معنوی احیا می‌سازد.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴