دهم شهریور، "روز پدافند هوایی"، یادآور همت بلند و مجاهدتهای سترگ دلیر مردانی است که با تکیه بر ایمان، علم و ابتکار، در حساسترین صحنههای تاریخی ایران عزیز در پی تضمین و تثبیت امنیت آسمان ایران اسلامی هستند؛ و این روز فرخنده، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی دستاوردها و ترسیم افقهای نوین در مسیر تعالی پدافند هوایی کشور است.
تحولات محیط امنیتی منطقه و جهان، بویژه تجارب ارزشمند ملت ایران در دفاع مقدس هشتساله و نیز دفاع مقدس ۱۲ روزه در جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا، ضرورت روزآمدسازی سامانهها، تقویت قابلیتها و ارتقاء آمادگیهای عملیاتی پدافند هوایی را بیش از پیش نمایان و پیشرو قرار داده است که به فضل الهی چشم انداز و انتظارات ترسیم شده را محقق میسازد.
بی تردید در این راستا، پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «خط مقدم دفاع از حاکمیت ملی» باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین، ابتکارات بومی، و سرمایهگذاری در نیروی انسانی متعهد و متخصص، در سطحی متناسب با تهدیدات نوپدید و مقابله موفق با تجاوزات محتمل دشمن، کارآمدی و اقتدار خود را تثبیت و توسعه دهد.
همچنین، پیاده سازی اطمینان بخش نظام یکپارچه پدافند هوایی کشور و ارتقاء هماهنگی، همافزایی و نقشآفرینی مطمئن و مقتدر ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این صحنه، ضرورتی راهبردی و ضامن کارآمدی دفاع همهجانبه برابر دشمنان بوده و در این مسیر، قرارگاه مشترک پدافند هوایی حضرت خاتمالانبیاء(ص) بهعنوان محور اصلی سازماندهی و هدایت این مجموعه عظیم، با هوشمندی و هوشیاری درخور، نقش های تعیینکننده و آیندهساز خود را باشکوه و عظمت به منصه ظهور خواهد رسانید.
