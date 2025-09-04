  ستادهای نماز جمعه باید همه اقشار جامعه را جذب کنند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در گردهمایی ستادهای پرچمدار نماز جمعه کشور با تقدیر از زحمات اعضای ستادهای نماز جمعه در سراسر کشور گفت: خداوند متعال توفیق بزرگ خدمتگزاری به نماز جمعه را نصیب شما عزیزان کرده است. نماز جمعه یک نهاد دینی و اجتماعی عظیم است که حکمت‌های فراوانی در آن نهفته و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، خود یک "گردهمایی بزرگ و بی‌بدیل امت حزب‌الله" به شمار می‌آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری نماز جمعه را پیمان هفتگی بندگی میان مردم و خدا دانست و افزود: در این آیین، جمال ایمان جلوه‌گر می‌شود و شکوه یاد خداوند، روح امید و وحدت را در جامعه می‌دمد. نماز جمعه نه‌تنها یک عبادت جمعی، بلکه سازمان‌دهی اجتماعی مؤمنان است که آثار آن در عرصه‌های مختلف کشور نمایان است

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به نقش مهم ستادهای نماز جمعه خاطرنشان کرد: این ستادها یکی از مردمی‌ترین نهادهای کشورند که به‌صورت داوطلبانه از دل خود نمازگزاران شکل گرفته‌اند. این ستادها می‌توانند مجموعه‌ای ارزشمند از تجربه‌ها و حکمت‌های نهفته در نماز جمعه را نمایان و منتقل کنند

وی با بیان اینکه اعضای ستادها باید مؤمن، انقلابی، فرهیخته، خوش‌فکر و آماده‌به‌خدمت باشند، تأکید کرد: امروز ستادهای نماز جمعه باید با بهره‌گیری از ابزارها و ظرفیت‌های رسانه‌ای جدید، پیام‌های اسلام ناب محمدی(ص) را در سطح محلی، ملی و حتی جهانی منتشر کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با اشاره به تجربه‌های تاریخی نماز جمعه، به نقش این نهاد در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در روزهای حساس جنگ تحمیلی، نماز جمعه به پایگاه امید مردم تبدیل شد؛ جایی که مؤمنان با هم متحد شدند، تصمیمات مهم گرفتند و حمایت خود را از امام و نیروهای مسلح اعلام کردند.

وی ادامه داد: پس از آن نیز بارها نماز جمعه به‌عنوان نمایشگاه انسجام ملی جلوه‌گر شد؛ جمعه‌هایی که میلیون‌ها نفر در سراسر کشور گرد هم آمدند و وحدتی معجزه‌آسا و دشمن‌شکن را به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری با بیان اینکه "نماز جمعه باید پیوسته به دنبال جذب اقشار مختلف جامعه باشد"، گفت: این نهاد نمی‌تواند تنها یک گردهمایی محدود باشد. ستادها باید با ابتکار و برنامه‌ریزی، زمینه حضور دانشجویان، استادان، فرهنگیان، کارگران، کشاورزان و همه اقشار جامعه را در نماز جمعه فراهم کنند تا این آیین، آیینه وحدت واقعی ملت باشد.

وی همچنین بر ضرورت تنوع در ترکیب ستادهای نماز جمعه تأکید کرد و افزود: باید افراد برگزیده و نمایندگان اقشار مختلف در ستادها حضور داشته باشند تا ارتباطی واقعی میان نماز جمعه و بدنه اجتماعی برقرار شود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پایان با بیان اینکه "نماز جمعه دشمن‌شکن و وحدت‌آفرین است"، خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، نیازمند ابتکار، نوآوری و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای گسترش گفتمان وحدت و امید در جامعه هستیم. ان‌شاءالله با همت ائمه جمعه و ستادهای نماز جمعه، پرچم پرافتخار انسجام ملی و اتحاد مقدس بر فراز ایران اسلامی همواره برافراشته خواهد بود.

