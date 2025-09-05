به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار با وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، بر ضرورت ایجاد امید در جامعه تأکید کرده و افزودند: باید با فراهم کردن عوامل امید، جامعه را نسبت به آینده دلگرم کرد. و در این راستا بیان اقدامات از طریق رسانه‌های عمومی می‌تواند نقش مهمی در افزایش آن ایفا کند.

ایشان با اشاره به ظرفیت‌های فراوان کشور، سرمایه‌های زیارتی را از مهم‌ترین فرصت‌های گردشگری دانسته و افزودند: وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، حرم حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران و دیگر زیارتگاه‌ها و مراکز فرهنگی و مذهبی سرمایه‌های کم‌نظیر کشور هستند. باید شرایطی فراهم شود تا زائران داخلی و خارجی بتوانند با سهولت بیشتری از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

معظم له گردشگری در ایران را متفاوت از الگوهای رایج در برخی کشورها دانسته و تأکید کردند: گردشگری در ایران باید همراه با رعایت ارزش‌های فرهنگی و اسلامی باشد. اگرچه این قید و شرط‌ها ممکن است برخی را از سفر به ایران منصرف کند، اما جمهوری اسلامی موظف است در کنار جمهوریت، هویت اسلامی خود را نیز حفظ کند.

ایشان در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار داشتند: زندگی مردم نباید در فشار باشد. ولی افزایش نرخ ارز، بی انصافی برخی از کسبه و همچنین تحریم ها، فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کنند.

معظم له همچنین به موضوع ناترازی انرژی اشاره کرده و افزودند: کشور ما ظرفیت عظیمی در حوزه انرژی خورشیدی دارد و لازم است از این سرمایه خدادادی بیشتر استفاده کرد. امیدواریم دولت در کنار حل مشکل برق، در زمینه مدیریت منابع آب نیز اقدامات مؤثری انجام دهد.

در ابتدای این دیدار دکتر سید رضا صالحی امیری گزارشی از اقدمات انجام شده در رابطه با آن وزارت‌خانه را به سمع و نظر معظم له رساند.

