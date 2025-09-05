آغاز چهارمین دوره لیگ قرآنی ضحی در تالار مرکزی رشت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «امیرحجت مرادی» رئیس اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآن و عترت گیلان روز جمعه، 14 شهریور 1404 در گفت‌وگویی، درخصوص روند شکل‌گیری چهارمین دوره لیگ قرآنی ضحی، گفت: ایده برگزاری مسابقات تیمی میان مؤسسات قرآن و عترت استان گیلان از حدود یک دهه پیش مطرح شد، اما محدودیت‌های مالی مانع اجرای آن شد.

وی افزود: نهایتاً از سال ۱۴۰۱ لیگ ضحی به‌طور رسمی آغاز به کار کرد و اکنون به چهارمین دوره رسیده است.

به گفته مرادی، میانگین حضور تیم‌ها در چهار دوره گذشته حدود ۱۰۰ تیم بوده است. مسابقات در دو مرحله برگزار می‌شوند: جام ضحی (رقابت فشرده چندروزه برای تعیین قهرمان هر رشته) و لیگ ضحی (مسابقات طولانی‌مدت با جدول امتیازات و معرفی تیم‌های برتر در پایان فصل).

رئیس اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآن و عترت گیلان خاطرنشان کرد: مرحله نخست امسال، از ۱۵ تا ۱۶ شهریور در تالار مرکزی رشت با حضور تیم‌های برتر استان برگزار می‌شود و در پایان به قهرمانان، مدال، جام، لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

وی بر تأثیر رویداد بر فرهنگ جامعه قرآنی تأکید کرد و گفت: حافظان قرآن پیشران‌های فرهنگی در مسیر تحقق تمدن اسلامی هستند. در لیگ ضحی علاوه بر رقابت، مباحثه و هم‌افزایی علمی و معنوی میان شرکت‌کنندگان تقویت می‌شود.

مرادی، بزرگ‌ترین چالش مسابقات را کمبود اعتبارات دانست و خاطرنشان کرد: باوجود حمایت ویژه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، برای توسعه مسابقات به حمایت مالی و معنوی سایر دستگاه‌ها نیاز داریم.

رئیس اتحادیه موسسات و تشکل‌های قرآن و عترت گیلان اظهار کرد: برنامه آینده لیگ ضحی، توسعه ملی و منطقه‌ای این رویداد است و مرادی از تلاش برای برگزاری مسابقات در سطح بین‌المللی به‌ویژه میان کشورهای حاشیه دریای کاسپین و آسیای مرکزی خبر داد.

