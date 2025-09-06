گیلان با ۳۲ موکب میزبان ۳۰۰ هزار زائر اربعین شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «مجید دوهندو» امروز شنبه، 15 شهریور 1404 در نشست خبری ستاد توسعه عتبات عالیات استان گیلان ضمن گرامیداشت هفته وحدت اظهار کرد: هفته وحدت یکی از رویدادهای بزرگ در بین مسلمانان است که عامل وحدت‌آفرینی است.

رئیس ستاد توسعه عتبات عالیات استان گیلان به تعدادی از اقدامات ستاد توسعه عتبات عالیه به عنوان کمیته اسکان و تغذیه در اربعین سال جاری اشاره کرد و گفت: گیلان با ساماندهی ۳۲ موکب در استان که یک موکب در لوشان، ۵ موکب در مرز خسروی و مهران، ۴ موکب در نجف، ۴ موکب در طریق و مابقی در کربلا مستقر بودند.

وی تصریح کرد: در این مواکب طی ۱۵ روز حدود ۳۰۰ هزار نفر اسکان داده شدند که میزبان زائرین از ایران و کشورهای مختلف بودند.

سرهنگ دوهندو افزود: در طول این ایام حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار پرس وعده صبحانه، نهار و شام به مردم ارائه شد همچنین حدود ۶ هزار قالب یخ مورد مصرف قرار گرفت.

رئیس ستاد توسعه عتبات عالیات استان گیلان با بیان اینکه گیلان یکی از استان‌های پیشتاز در توسعه و ساخت عتبات عالیات است، گفت: مشارکت استان در طول ۶ ماهه اول سال، ۵ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون تومان افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: ساخت صحن عقیله بنی هاشم در کربلا یکی از پروژه‌های بزرگ ستاد با مشارکت کل کشور است که با پیشرفت ۷۵ درصدی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

