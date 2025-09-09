لیگ قرآنی «ضحی»، رویدادی با ظرفیت تبدیل به برند ملی در گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «امیرحجت مرادی» مدیرعامل موسسه تسنیم قرآن و عترت گیلان و طراح و مجری لیگ قرآنی ضحی در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: لیگ امسال در دو بخش «جام قهرمانی» و «لیگ» برگزار می شود که در بخش جام قهرمانی این رقابت ها پس از دو روز رقابت به کار خود پایان داد.

وی با اشاره به رشته های مختلفی همچون حفظ یک جزء، سه جزء، پنج جزء، ده جزء، بیست جزء و کل قرآن، قرائت، تحقیق، اذان و دعاخوانی گفت: شرکت‌کنندگان در قالب تیم‌های سه‌نفره و به صورت جداگانه در بخش آقایان و بانوان رقابت کردند.

دبیرکل جمعیت قرآنیان گیلان با اشاره به استقبال علاقه‌مندان گفت: مراسم اختتامیه جام قهرمانی روز سه‌شنبه ساعت ۱۰ صبح در تالار مرکزی شهر رشت برگزار می‌شود. در این مراسم، تیم‌های برتر با حضور تمامی شرکت‌کنندگان معرفی و از آنان با اهدای مدال، جام قهرمانی، لوح تقدیر و جوایز نقدی تقدیر خواهد شد. همچنین تیم‌های دوم و سوم نیز جوایز و مدال مخصوص خود را دریافت خواهند کرد.

مرادی با تأکید بر این که استان گیلان یگانه برگزارکننده مداوم این رقابت‌ها در چهار سال اخیر است، افزود: این رویداد قرآنی با استقبال خوبی روبه‌رو شده و قابلیت تبدیل‌شدن به یک برند ملی را برای گیلان دارد. و با حمایت زیرساختی و مالی مسئولان، می‌توان دبیرخانه دائمی مسابقات تیمی قرآن کشور را در گیلان ایجاد نمود. اکنون درخواست‌هایی برای مشارکت و برگزاری مشابه این مسابقات از دیگر استان‌ها دریافت کرده‌ایم که نشان‌دهنده ظرفیت بالای طرح است.

وی در پایان با قدردانی از حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: امیدواریم با همدلی و پشتیبانی نهادهای مسئول، این مسابقات که حاصل تلاش مستمر قرآنیان گیلان است، در سطح ملی و حتی بین‌المللی به اجرا درآید.

