همایش قرآنی «ابرار»؛ تبلور همگرایی حافظان، قاریان و فعالان قرآنی در بهشهر

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «محمدتقی نادعلیزاده» شامگاه چهارشنبه، 19 شهریور 1404 در اولین همایش بزرگ قرآنی «ابرار» که در مصلای بزرگ آیتالله جباری بهشهر برگزار شد، اظهار کرد: قرآن برنامهای کامل برای سعادت انسانها در تمام عرصههای فردی و اجتماعی است و باید با تمسک به آن راه رستگاری را پیدا کنیم.
وی افزود: برگزاری چنین برنامههایی زمینهساز همگرایی فعالان قرآنی و ترویج معارف وحیانی در سطح جامعه است و با بهرهمندی از برکات قرآن میتوان مسیر زندگی قرآنی را دنبال کرد.
امام جمعه بهشهر با تأکید بر ضرورت سبک زندگی قرآنی، خاطرنشان کرد: صرفاً حفظ و تلاوت قرآن کافی نیست، بلکه باید سبک زندگی ما در همه شئون بر اساس تعالیم قرآن شکل گیرد تا جامعهای قرآنی داشته باشیم.
نادعلیزاده با اشاره به اهمیت نقش جوانان در جریانسازی قرآنی تأکید کرد: نسل جدید تشنه معارف قرآن است و اگر برنامههای فرهنگی و تربیتی با محوریت وحی الهی طراحی و اجرا شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی و اخلاقی جامعه برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: خانوادهها باید در تربیت فرزندان خود از آموزههای قرآنی استفاده کنند تا نسل آینده کشور، قرآنی و متعهد به ارزشهای الهی رشد یابد و در برابر هجمههای فرهنگی دشمنان مقاوم بماند.
در ادامه این مراسم، محمدحسن برفامی مسئول مهد قرآن کریم مازندران نیز با اشاره به اهمیت جریانسازی قرآنی در جامعه گفت: در این همایش تلاش شد تا اثرگذاران قرآنی شهرستان که طی سالهای طولانی در خدمت قرآن بودهاند به جامعه معرفی شوند و قرآن از مهجوریت خارج شود.
وی افزود: این رویداد بزرگ با حضور مهمانان بینالمللی و کشوری، حافظان، قاریان، پژوهشگران، هنرمندان، پیشکسوتان و خادمان قرآنی در بهشهر برگزار شد و از فعالان در بخشهای مختلف تجلیل به عمل آمد.
برفامی خاطرنشان کرد: معرفی چهرههای شاخص قرآنی و الگوسازی از زندگی آنان، یکی از اهداف اصلی این همایش بود و تلاش شد که دستاوردهای فعالان قرآنی به ویژه در حوزه آموزش، پژوهش و هنرهای دینی به جامعه عرضه شود.
وی ادامه داد: برپایی نمایشگاههای جنبی، نشستهای علمی و محافل انس با قرآن کریم از جمله بخشهای جانبی این همایش بود که با استقبال گسترده علاقهمندان و خانوادهها روبهرو شد.
برفامی اظهار امیدواری کرد: برگزاری مستمر همایش قرآنی «ابرار» در سالهای آینده، زمینهساز بسط و گسترش فعالیتهای قرآنی در جامعه و نهادینه شدن فرهنگ قرآن در زندگی روزمره مردم شود.
