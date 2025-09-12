به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین «حسن ملکمحمدی» امروز جمعه، 21 شهریور 1404 در نشست بررسی روند اجرای پویش آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به مناسبت هفته وحدت با تقدیر و تشکر از جلسات برگزار شده، اقدامات صورت گرفته و پیگیریهای انجام شده برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان گیلان، گفت: بسیار خرسندم که با عنایت ویژه آیتالله فلاحتی نماینده ولی فقیه و توجه استاندار گیلان، همه مسئولان استان پای کار آمدهاند و ظرفیتهای موجود برای تحقق این امر خیر و خداپسندانه به کار گرفته شده است.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به عفو معیاری رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: الحمدالله با این اقدام پر خیر و برکت مقام معظم رهبری، موج امید و نشاط در جامعه به وجود آمده و باید از این فضای معنوی برای تبلیغ و تسهیل روند آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بهرهمند شویم.
وی به افتخارآفرینی مردم شریف گیلان در طول تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: مردم این استان که همواره در ولایتمداری الگوی کشور هستند، در امر خیر و امور خداپسندانه نیز پیشتازند. اقدامات انجام شده در گیلان برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد قابل تقدیر است.
حجتالاسلام والمسلمین ملکمحمدی با اشاره به امضای تفاهمنامه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به مناسبت هفته وحدت در کشور، تصریح کرد: این اقدام مبارک به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز ولادت حضرت رسول(ص) آغاز شده و انشاءالله تا ولادت امام حسن مجتبی(ع)، با لطف خداوند، همت مسئولان و اراده مردم و خیرین، زندانیان جرایم غیرعمد کشور آزاد میشوند.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به وعده دکتر حقشناس، استاندار گیلان مبنی بر تلاش برای آزادسازی ۵۵ زندانی زن جرایم غیرعمد استان گیلان اشاره کرد و افزود: اقدام استاندار گیلان قابل تقدیر است و انشاءالله تعداد زیادی از حدود 830 زندانی جرایم غیرعمد استان با سهمیهبندی برای هر شهرستان و همت فرمانداران، آزاد خواهند شد.
وی با اشاره به اقدامات نهایی انجام شده برای آزادسازی بیش از ۱۵۰ زندانی غیرعمد استان گیلان، گفت: با هدایت آیتالله فلاحتی که در گیلان محور اقتدار و عزت هستند و همت مردم همیشه در صحنه این استان، مقدمه آزادی تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد فراهم خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین ملکمحمدی با بیان اینکه با فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس، پویش به عشق پیامبر(ص) میبخشم با کمک دانشآموزان رونق بیشتری خواهد گرفت، اظهار کرد: میتوان از ظرفیت انبوهسازان، کارخانهداران، اعضای اتاق بازرگانی، کارفرمایان و کارآفرینان برای جمعآوری کمکهای مالی به منظور آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد بهرهمند شد.
مشاور عالی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان، فضای همدلی و صمیمانه استان گیلان را ستودنی دانست و ابراز امیدواری کرد: انشاءالله به برکت نام مبارک حضرت محمد(ص)، زندانیان جرائم غیرعمد به نزد خانوادههایشان برخواهند گشت.
