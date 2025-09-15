به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر مقدس قم طبق سالهای گذشته کاروان شادی با حضور باشکوه مردم، خادمان آستان و همراهی، مساعدت و مشارکت تمامی دستگاه های استانی قم برپا خواهد شد.
بر اساس این گزارش، کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) به قم صبح سهشنبه ۲۵ شهریورماه از ساعت ۸ صبح از چهارراه معصومیه، میدان شهید سعیدی، سه راه خورشید، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار، میدان آستانه به سمت حرممطهر حضرت فاطمه معصومه(صحن امام رضا علیهالسلام) برپا میشود.
خاطرنشان میشود در مسیر کاوران شادی، پرواز هلیکوپتر و گلیزان انجام و همچنین مواکب پذیرایی نیز مستقر خواهند شد.
این آیین همه ساله با هدف بازآفرینی فضای تاریخی و فرهنگی ورود حضرت معصومه (س) به قم و پاسداشت جایگاه ایشان در هویت مذهبی و اجتماعی این شهر برگزار میشود.
حضور اهالی قم در این مراسم یادآور استقبال تاریخی خاندان اشعری و مردم قم از آن بانوی بزرگوار در سال ۲۰۱ هجری قمری است؛ رخدادی که زمینهساز شکلگیری جایگاه قم بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای علمی و مذهبی جهان اسلام شد.
برگزاری آیین کاروان نمادین در سالهای اخیر بهعنوان یکی از شاخصترین برنامههای فرهنگی ایام منتهی به سالروز ورود حضرت معصومه (س) به قم تثبیت شده و علاوه بر اهالی شهر، زائران و علاقهمندان بسیاری از نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور در آن حضور مییابند.
امسال برای نخستین سال سالروز ورود کریمه اهل بیت علیم السلام به قم در تقویم رسمی کشور به نام روز قم نامگذاری شده است.
