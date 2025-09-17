  1. صفحه اصلی
اهدای پرچم ایران کشف شده در عملیات تفحص شهدا به رحمان عموزاد

۲۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۶
درپی پیروزی مقتدرانه رحمان عموزاد در فینال مسابقات جام جهانی کشتی، پرچم ایران کشف شده، در عملیات تفحص شهدا به وی تقدیم شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  درپی پیروزی مقتدرانه رحمان عموزاد در فینال مسابقات جام جهانی کشتی در کشور کرواسی و نبرد جانانه این کشتی گیر با غیرت کشورمان در مصاف با کشتی گیر ژاپنی، سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین، پرچم مقدس کشورمان را که همین امروز در جریان جستجوی پیکرهای مطهر شهدا در ارتفاعات قلعه رش شمالغرب کشور کشف شده است به وی تقدیم کرد. 

سردار باقرزاده ضمن تبریک این قهرمانی به ملت ایران گفت: امیدواریم پیروزی‌های فرزندان عزیز کشورمان در همه میادین همچنان ادامه داشته باشد و همگان سرافراز باشند.

چگونگی مراسم تحویل پرچم، متعاقبا اعلام خواهد شد.
