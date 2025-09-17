فیلیپین، اسرائیل را در لیست انتظار قرار داد/ توقف خریدهای تسلیحاتی جدید در پی جنایات در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ژیلبرتو تئودورو، وزیر دفاع فیلیپین، در پارلمان این کشور اعلام کرد: کشورش خرید سامانه‌های تسلیحاتی جدید از «اسرائیل» را متوقف خواهد کرد و تنها به اجرای قراردادهای قبلی اکتفا می‌کند.

این تصمیم در پی فشارهای سیاسی داخلی به دلیل جنگ در غزه و گرایش دولت به تنوع‌بخشی به منابع واردات دفاعی اتخاذ شده است.

فیلیپین یکی از مشتریان اصلی شرکت‌های دفاعی اسرائیلی است و طبق گزارش مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم، بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ دومین خریدار بزرگ تسلیحات در جهان بوده است.

این تصمیم نشان‌دهنده تغییری در سیاست دفاعی فیلیپین است و به تأثیرات درگیری‌های منطقه‌ای بر روابط نظامی و تجاری و همچنین تلاش‌های مانیل برای کاهش وابستگی اشاره دارد.

....................

پایان پیام