حمایت بنیاد برکت از ۶۰ هزار جهادگر و ۱۱۶۹ گروه جهادی در کشور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید امیرحسین مدنی» مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در حاشیه بازدید از طرحهای جهادی در شهرستان شفت استان گیلان اظهار داشت: بهرهبرداری از فرصت تابستان برای ترویج فرهنگ خدمترسانی و تربیت نسل نو جهادی، بهویژه در میان نوجوانان، محور اصلی این طرح است.
وی افزود: تابستان فرصتی مغتنم برای تعالی و خدمت است و ما در بنیاد برکت تلاش کردیم با سازماندهی و حمایت از ظرفیتهای مردمی، گامی مؤثر در رفع محرومیتها و تقویت روحیه جهادی در میان جوانان و نوجوانان برداریم.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با بیان اینکه این قرارگاه ۱۳۵۵ طرح را شامل میشود، تصریح کرد: در قالب این طرح، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از حدود ۶۰ هزار جهادگر و ۱۱۶۹ گروه جهادی عمرانی و نوجهادی در ۲۵۲ شهرستان کشور حمایت کرده است.
به گفته مدنی، این حمایتها در حوزه طرحهای عمرانی شامل ۳۵۰ طرح مدرسه، ۲۶۷ طرح مسکن محرومین، ۱۵۲ طرح فرهنگی و مذهبی، ۷۱ پروژه آبرسانی، ۲۱ طرح بهداشتی و درمانی، ۳۰ طرح ورزشی، ۱۹ طرح بهسازی معابر و روشنایی و ۶ طرح زیستمحیطی است که در مجموع ۹۱۵ پروژه با مشارکت حدود ۵۷۸ گروه جهادی در ۲۵۲ شهرستان کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: طرحهای اجتماعی نیز با حضور ۵۹۱ گروه جهادی فعال، ۱۸ هزار و ۴۸۵ جهادگر و ۴۷۲۰ نوجهادگر در ۲۳۶ اردو در ۱۵۶ نقطه کشور در حال برگزاری است. از جمله این برنامهها میتوان به ۵۰ اردوی جهادی سلامت دهان و دندان، ۱۳۸ اردوی بروناستانی و هجرتی و ۱۶ اردوی دامپزشکی اشاره کرد.
مدیرعامل بنیاد برکت مجموع اعتبار این طرحها را بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: از این میزان، ۱۲۷۵ میلیارد ریال توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مابقی توسط گروههای جهادی و مردمی تأمین شده است.
مدنی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما فراتر از ارائه خدمات صرف است؛ ما به دنبال تربیت نسلی هستیم که باور به توانستن داشته باشد و در میدان خدمت، پویا و اثرگذار عمل کند. این اردوها و پروژهها بستر شکوفایی استعدادها و پرورش روحیه جهادی در میان فرزندان این سرزمین است.
