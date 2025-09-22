به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ویژه برنامه «حماسه کلمات» فصل اول روایت‌هایی از شعر و ادبیات دفاع مقدس با حضور رحیم مخدومی نویسنده ادبیات دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در ابتدا سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ویژه برنامه «حماسه کلمات» پرداخت و اظهار داشت: زمانی که طرح اولیه این رویداد به موزه ملی ارجاع شد و مطالعه شد، مشتاق اجرای آن شدیم چراکه باوجود اینکه اولویت ما جوانان و نوجوانان است، برنامه‌های نخبگانی را مهم می‌دانیم.

مدیرعامل موزه تصریح کرد: حمایت از برنامه‌های نخبگانی در دستور کار این موزه است و با افتخار از این رویداد که یک کار نخبگانی در حوزه دفاع مقدس استقبال و حمایت می‌کنیم.

وی با تاکید براینکه کلمات دارای بار، روح و انرژی هستند و اگر از جان‌ها برون‌داد داشته باشند، بر دل می‌نشینند،‌ تصریح کرد: ویژگی این موزه و اصل این برنامه، نگاه تبیینی و ترویجی است. اگر بتوانیم عنوان این برنامه را جدی بگیریم، اتفاق جدی در ترویج این فرهنگ خواهیم داشت.

سردار امیریان ادامه داد: ما برای آینده کار می‌کنیم و ما در این موزه تاریخ را حبس نکرده‌ایم و بی‌شک هشت سال دفاع مقدس قله تاریخ این ملت بزرگ است که برای ارائه آن حماسه کلمات، روایت و جهاد تبیین نیاز داریم.

در ادامه این مراسم رضا ملکی، رئیس راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه اشغال‌سرزمینی نظم و تمدن به وجود نمی‌آورد بلکه ارزش‌ها و هنجارها چنین اثراتی خواهد داشت، گفت: دفاع مقدس سرشار از ارزش و هنجارهایی است که قابلیت ارزش‌های جهانی دارد چون مبتنی بر فطرت الهی است.

رئیس راهبردی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: شاید بحث دفاع مقدس در خارج از کشور به درستی درک و دریافت نشود، و کتاب‌هایمان را برای چارچوب مرزهایمان بدانیم درحالی که این تصور در بسیاری از کشورها نادرست است.

وی بخشی از هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی کشورمان را دفاع مقدس دانست و گفت: یکی از تجارب ما برای ترویج دفاع مقدس در خارج از کشور که در روسیه صورت گرفت، در حوزه سینمای دفاع مقدس بود. ما در اقدامی فیلم شیار ۱۴۳ درجه را دوبله و در اولین اکران فیلم که ۷۰۰ مخاطب در سالن بود، بخش عمده‌ی از مخاطبین اشک می‌ریختند و با فیلم ارتباط برقرار کردند.

ملکی خاطرنشان کرد: مسوولین اتحادیه سینمای روسیه فیلم را در جشنواره سینمای جنگ روسیه نمایش دادند و این فیلم، فیلم برگزیده جشنواره شد. مجدد این فیلم به فاصله‌ی کوتاهی در جشنواره فیلم نظران روسیه شرکت داده شد که فیلم اول شد که نشان داد هدف‌گذاری ما درست بوده است.

