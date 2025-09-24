بازدید لاریجانی از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس + عکس

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی بهمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس صبح امروز (چهارشنبه) از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرد.
بنا بر این گزارش، دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در مزار شهدای گمنام موزه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان دوران دفاع مقدس و بنیانگذار کبیر انقلاب، از نمایشگاه «در لباس سربازی» بازدید کرد و
در جریان فعالیتها و نقشآفرینی رهبر معظم انقلاب اسلامی با لباس سربازی در جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعث عراق علیه ایران قرار گرفت.
در این دیدار، امیر سرتیپ نبی سهرابی جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، سردار مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، لاریجانی را همراهی کردند.
