دفاع مقدس ترکیبی از شور و شعور است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پانزدهمین ویژه برنامه شب خاطره به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با حضور پیشکسوتان و خانوادههای اداره کل دادگستری استان تهران عصر روز پنجشنبه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
سردار مهدی امیریان، مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ضمن خیرمقدم به حاضران، یاد و خاطره امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و فرماندهان و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی داشت.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم فرمودند که برای ترسیم آیندهای امیدوارانه باید گذشتۀ پرافتخار را شناخت. بیتردید ۸ سال دفاع مقدس قلۀ نورانی تاریخ این کشور است.
سردار امیریان با بیان اینکه مفهوم «موزه» در ذهن بسیاری به عنوان جایی برای نمایش تاریخ گذشته نقش بسته است، افزود: ما در موزه ملی دفاع مقدس چنین نگاهی نداریم. ما در موزه ملی، گذشته را برای جوانان و نوجوانان روایت میکنیم و میگوییم که بر این ملت چه گذشت، چه ایثارگری ها و جانفشانی هایی صورت گرفت و نتیجه آن چه آیندهای را برای ما رقم زد. اولویت ما حضور نوجوانان و جوانان در این موزه است تا تجربهای زیسته داشته باشند و خود را در معرض واقعیتها ببینند، نه صرفاً چند عکس یا جمله.
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه داد: وقتی از دفاع مقدس سخن میگوییم معمولاً شور و داغی به ذهن متبادر میشود، اما همه ماجرا این نیست. یک روی دفاع مقدس شور و داغی است و روی دیگر آن شعور و عقلانیت است. ما در دفاع مقدس عقلانیت مبتنی بر معنویت را شاهد بودیم؛ همان شور و شعوری که یاران امام حسین (ع) در کربلا داشتند. اگر فقط از شور بگوییم یا فقط از عقلانیت، آدرس غلط دادهایم. باید این دو را در کنار هم دید و روایت کرد.
سردار امیریان گفت: وقتی آن فرمانده شهید گفت که باید به خود جرأت داد و استراتژی جنگ باید تغییر کند، این عقلانیت محض بود. آنجا که شهید تهرانی مقدم گفت که ضعیفترین افراد کسانی هستند که برای انجام تکلیف خودشان به دنبال امکانات میگردند، این نگاه عقلانی و ایمانی بود.
وی همچنین افزود: شاید از خود بپرسیم چرا حاج قاسم سلیمانی، شهید تهرانی مقدم یا حاجیزاده را دوست داریم؛ در حالی که بسیاری از ما آنان را فقط در قاب تلویزیون دیدهایم. دلیلش این است که میدانیم برای ما چه کردند. در آن اتفاق ۱۲ روزه همه دیدند تهرانی مقدمها چه کردند. در روایت دفاع مقدس کمتر به "چه کرده ها" پرداختهایم در حالی که این اقدامات است که برای نسل جوان الگو میشود؛ اینکه در لحظهها چه تصمیماتی گرفتند.
مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تصریح کرد: وقتی رهبر انقلاب در مقابل دوربین گفتند دوران "بزن و در رو" تمام شد، این یک شعار تبلیغاتی نبود. برخی میگویند کسی جرأت ندارد به اسرائیل نگاه کند، اما ما ظرف ۲۴ ساعت نشان دادیم معنای پایان دوران "بزن و در رو" چیست. این سخن فرمانده کل قوا پشتوانهای داشت؛ پشتوانه اش توکل بر خدا و حضور حاجی زادهها و تهرانی مقدمها بود که شبانهروز تلاش کردند و در گمنامی کار بزرگ کردند.
وی یادآور شد: امام خمینی (ره) پشتش به رزمندگانی چون جهانآرا، حسن باقری و زین الدین گرم بود و فرمود حصر آبادان باید شکسته شود. ما باید به گونهای عمل کنیم که تکیه گاه امام جامعه باشیم؛ همانگونه که شهدا این کار را انجام دادند.
سردار امیریان در پایان تأکید کرد: این نشستها و شبهای خاطره فرصتی است برای یادآوری و اینکه بدانیم کجای تاریخ ایستادهایم و تکلیفی که بر عهده ما قرار داده شده است را به درستی انجام دهیم تا شرمنده شهدا نباشیم.
دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه دانشگاه بزرگ ایثار و ولایت مداری ملت ایران بود
حاجی رضا شاکرمی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در این مراسم اظهار کرد: در زمان جنگ ایران و عراق و همچنین جنگ ۱۲ روزه، مظلومیت ایران اسلامی و تجاوزگری دشمن را همگان دیدند. این جنگ یک دانشگاه بزرگ برای ملت ایران بود و فقط دفاع نظامی نبود.
شاکرمی افزود: دفاع مقدس ۸ ساله، مثل امروز امکانات و تجهیزات نداشت. اما دانشگاهی بود برای آموزش نسلهای بعد که بفهمند ایثار یعنی چه، از جان گذشتگی یعنی چه و گذشتن از همه رفاه دنیوی برای دفاع از وطن چه معنایی دارد. در این راه همۀ اقشار، از همه قومیتها، مذاهب و ادیان حضور داشتند. دفاع مقدس یعنی ایثار، ازخود گذشتگی و ولایتمداری. نه حقوقی بود، نه پاداشی، نه اضافهکاری و نه بهره وری. همه یک لباس داشتند و سردار و سرباز در کنار هم بودند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در آن زمان همۀ دنیای شرق و غرب دست به دست هم داده بودند. همان غربیهایی که امروز هم علیه ما توطئه میکنند، آن روز نیز به دشمن کمک میکردند. آلمان مواد شیمیایی میداد، فرانسه میراژ میداد، آمریکا آواکس میداد و بسیاری از سلاحها هم از شرق بود و هم از غرب، ایران تنها بود. آنها میخواستند استقلال و امنیت ایران را بگیرند، میگفتند چرا کشوری بخواهد مستقل باشد و زیر پرچم شرق و غرب نرود. از دست دادن ثروت ایران هم برایشان سخت بود. همین ها چه جنایت هایی در سردشت، شلمچه، آبادان، خرمشهر و هورالعظیم آفریدند. اگر مدعی بشر هستند، آن بمبهای شیمیایی از کجا آمد؟ مگر عراق خودش بمب شیمیایی داشت؟ آن هواپیماهایی که امنیت مردم را شبانه روز سلب میکردند، به عروسیها و مراسمها موشک میزدند و زنان و کودکان بیگناه را میکشتند. این سلاح ها متعلق به چه کسانی بود؟ چرا نتوانستند کاری از پیش ببرند؟ حتی یک وجب از خاک ایران به دست دشمن نیفتاد.
وی تأکید کرد: ایمان، فداکاری و ایثار مردم در آن برهه بود که کشور را حفظ کرد. مردم از خود گذشتند، به خدا توکل کردند و با ایمان به میدان آمدند. همه ملت، از همه قشرها و شغلها، زن و مرد، پیر و جوان کنار هم بودند. عدهای در پشت جبهه فعالیت میکردند، عدهای کار فرهنگی و تبلیغاتی میکردند و عدهای در خط مقدم بودند. گروهی مثل شهید تهرانی مقدم هم بودند که هم علم آموختند و هم در جنگ حضور داشتند و نتیجه تلاش هایشان در جنگ ۱۲ روزه دیده شد. آنان هم جنگیدند، هم دانش کسب کردند و هم خدمت کردند.
شاکرمی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: همه شما شاهد بودید، وقتی جنگ شروع شد بسیاری از فرماندهان اصلی مثل شهید سلامی، شهید باقری و حاجیزاده در همان شب اول به شهادت رسیدند. فردا که بیدار شدیم، همه در شوک بودیم؛ اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد، پاسخ حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی داده شد. علاوه بر ایمان، توکل بر خدا و همبستگی ملت، یک عامل دیگر هم بود که کشور را نجات داد: در زمان جنگ امام خمینی (ره) و امروز مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان تصریح کرد: درسهای بزرگی از ۸ سال دفاع مقدس و همچنین از جنگ ۱۲ روزه گرفتیم؛ درسهایی که برای امروز و فردای کشور راهگشا است.
