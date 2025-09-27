کار برای شهدا ماندگارترین عمل است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اختتامیه رویداد ملی «قصه شهر ایران» با شعار «ایده‌هایت را محصول کن» در محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سردار امیریان اظهار داشت: یکی از رویدادهای ما در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تولید محصولات طرح محور است.

وی ادامه داد: دفاع مقدس شامل همه حواس اعم از شور، هیجان، عقلانیت و همچنین منطق و طرح ریزی و برنامه نگری و برنامه محوری است.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، عنوان کرد: دفاع مقدس عقلانیت مبتنی بر معنویت است و هرکس از شور دفاع مقدس گفته آدرس غلط داده است، در حقیقت دفاع مقدس مفهومی از عقلانیت و تدبیر است.

وی اضافه کرد: دفاع مقدس یعنی وسط میدان تصمیم گرفتن و آنچه که معارف دفاع مقدس را مفهوم پذیر می‌کند، «چه کرده‌ها» است، در واقع دفاع مقدس ادامه دارد و در طول تاریخ می‌توانیم از درس‌های آن بهره ببریم.

سردار امیریان، با بیان اینکه ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادیم که چه کردیم و چه قدرتی داریم، تاکید کرد: در دفاع مقدس دیدیم که حاجی زاده ها و تهرانی مقدم ها برای ما چه کردند، یعنی زمانی که هیچکس جرات نمی کرد زنگ در خانه رژیم صهیونیستی را بزند ما با موشک پاسخ تهاجم این رژیم نامشروع را دادیم.

مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با اشاره به مقاومت ۱۲ روزه ملت ایران در مقابل رژیم صهیونیستی یادآور شد: امروز روایت دفاع مقدس بهتر به نسل جوان منتقل می‌شود، چرا که جوانان جنگ ۱۲ روزه را دیده اند، ما همچنین باید گذشته پرافتخار خود را بدانیم در کجای تاریخ ایستاده ایم تا بتوانیم آینده را ترسیم کنیم.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس مسیر انسان‌ها را تغییر می دهد، تصریح کرد: یک جمله یک راوی می‌تواند مسیر یک جوان یا نوجوان را تغییر دهد و این بسیار مهم است.

مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید کرد: ما در موزه ملی دفاع مقدس کار روزمره نداریم، یعنی کارهای هنری زنده اند و حق حیات دارند.

سردار امیریان اضافه کرد: طرح‌ها و ایده‌ها ممکن است سرنوشت یک انسان را تغییر دهد، ما در جامعه فرهنگی با سرنوشت انسان ها طرف هستیم و این نشان دهنده اهمیت موضوع است.

وی عنوان کرد: ما به یک خردسال نمی توانیم همه مفهوم دفاع مقدس را آموزش دهیم، اما می توانیم مفاهیم ایثار و از خودگذشتگی را به نسل جدید منتقل کنیم و موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در این زمینه با همه توان از هنرمندان و طراحان دفاع مقدس حمایت خواهد کرد.

سردار امیریان با بیان اینکه شهدا زنده هستند و نزد خداوند روزی می خورند، خاطرنشان کرد: در این عالم تنها کاری که برای ما ماندگار و جاودانه است، کار برای شهدا است، شهدا مدیون کسی نمی‌مانند و اگر قدمی برای شهید بردارید ده ها قدم برای شما برخواهند داشت.

گفتنی است این رویداد که با محور «روایتی از نبرد ۱۲ روزه مردم ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی» طراحی شده، در قالب کارگاه دو روزه طراحی گرافیک، فرصتی برای ایده‌پردازی، تولید و همرسانی میان طراحان و تولیدکنندگان فراهم کرد.

برنامه‌های این رویداد شامل گفت‌وگوهای تخصصی با اساتید و سخنرانان برجسته هنری، جلسات منتورینگ با استادان هنر ایرانی، پنل تخصصی فعالان حوزه تولید کالای طرح‌محور و فرصت‌های شبکه‌سازی میان طراحان، گرافیست‌ها، تولیدکنندگان و کارآفرینان بود.

همچنین اهدای جایزه به نفرات برتر از دیگر برنامه‌های این رویداد ملی دو روزه بود.

این رویداد اولین بار در سطح کشور انجام شده و همرسانی تولید کنندگان و طراحان محصولات فرهنگی دفاع مقدس و مقاومت از یکی ویژگی‌های مهم «قصه شهر ایران» است.

گفتنی است برگزیدگان رویداد ملی قصه شهر ایران به شرح زیر است:

منتور: احمد دیندار، مصطفی عمانیان، ریحانه رضا زاده، شیرین محرابیان، پیمان علیشاهی نورانی.

تولیدکننده: جواد باقریان موحد از مجموعه ارش، سجاد صالحی از مجموعه سیمین، سید احمد باقریان مجموعه ماهد، هادی حاجیان و نگار جعفری مجموعه کادوک، جعفر کبریایی مجموعه آوای مهر، خانم صفوی حجاب فرشتگان، هانیه حاجیلو شارمینیا، آقای ذوالفقاری توزیع کننده، مهسا فرزان از برند وطن.

برگزار کننده: استارتاپ چکادی، دبیر رویداد: علی پژمان، طراح رویداد: خانه خلاق و نوآوری ایلسا.

تیم برگزیده: طمانینه با طرح پلنر نماز، تیم دوم: آقای انصاری، بازی رومیزی و تیم سوم: خانم یزدی زاده با کاراکترهای راشا.

