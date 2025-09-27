به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی لاریجانی روز شنبه در بدو ورود به لبنان برای شرکت در مراسم شهیدان سیدحسن نصرالله و سیدهاشم صفی‌الدین اظهار داشت: یکی از اهداف مهم این سفر شرکت در مراسمی است که برای بزرگداشت شهدای لبنان گرفته شده است، شهدای عزیزی که از سرزمین لبنان دفاع کردند و در راس آن ها شهید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین قرار دارد.

لاریجانی با بیان این که در فاصله دو سفری که به لبنان داشتم تحولات زیادی در منطقه رخ داد، خاطر نشان کرد: رفتار رژیم صهیونیستی برای ملت ها روشن تر شد، سخنانی که شهید حسن نصرالله در دهه های پیش می زدند و برخی کشورها باور نمی کردند، امروز برای همه روشن شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امروز برای همه روشن شده است که رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی کند، حادثه قطر این را به خوبی نشان داد، لذا امروز کشورهای مختلف به دنبال نشان دادن سازوکاری برای همکاری با هم هستند، این یک روش صحیح است و ما از آن حمایت می کنیم.

لاریجانی تصریح کرد: ما دو ملتی هستیم که روابط دوستانه تاریخی با هم داشتیم و در این سال های اخیر هم مودت و دوستی دو ملت ایران و لبنان بیشتر شده است، ما هم همیشه از حضور دولت های مقتدر و مستقل در لبنان حمایت کرده ایم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: امیدواریم تحولات در صحنه لبنان همواره به نفع ملت این کشور و ایجاد زمینه هایی برای دولت مستقل و قوی باشد و امیدواریم خیر و صلاح برای ملت های مسلمان به وجود آید.

لاریجانی در پایان اعلام کرد: در فرصت کوتاهی که در سفر امروز به لبنان داریم، ملاقات هایی هم انجام می شود که امیدواریم به حال همه کشورها مفید باشد.

